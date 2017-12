Eirovīzijas fiasko, «Bi-2» par brīvu: TOP 10 gada spilgtākie notikumi šovbiznesā

«Eirovīzijas» fiasko - «Triana Park» paliek pēdējie pusfinālā

Katru gada kāds no pašmāju mūziķiem cer iekarot Eiropu, pārstāvot Latviju uz «Eirovīzijas» lielās skatuves. Šogad ar augstiem mērķiem uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu devās grupa «Triana Park» ar dziesmu «Line».

Diemžēl mūsējie finālā neiekļuva, jo «Eirovīzijas» pirmajā pusfinālā ierindojās pēdējā vietā. Pēc «Eirovīzijas» oficiālajiem datiem žūrija Latvijai pirmajā pusfinālā piešķīrusi vienu punktu, ierindojot «Triana Park» pēdējā vietā, bet pēc skatītāju vērtējuma «Triana Park» palikuši priekšpēdējie.

Atgādinām, ka «Eirovīzijā» uzvarēja portugāļu dziedātājs Salvadors Sobrals ar izpildīto balādi «Amar Pelos Dois».

«X Faktors» Latvijā

Pirmo reizi Latvijā pie TV skatītājiem nonāca populārais jauno talantu dziedāšanas šovs «X Faktors».

Skatītājiem tā ir muzikāla izklaide un iespēja just līdzi saviem favorītiem, savukārt mūziķiem – pieredzējušu nozares profesionāļu vadībā attīstīt sevi un iegūt klausītāju atzinību, mīlestību un, iespējams, biļeti veiksmīgai mūziķa karjerai. Pasaules pieredze rāda, ka «X Faktora» dalībnieki pēc šova gūst panākumus un viņu dziesmas nokļūst topu virsotnēs.

«X Faktora» žūrijas sastāvā bija mūziķis Intars Busulis, grupas «Instrumenti» dalībnieks Reinis Sējāns un grupas «Prāta Vētra» menedžere Aija Auškāpa. Pirmajā Latvijas «X Faktora» sezonā uzvaras laurus plūca Arturs Gruzdiņš, kurš balvā ieguva 10 000 eiro un sadarbības līgumu ar «Sony Music» Somijā.

Ēras beigas: pārtrauc raidīt seriālu «UgunsGrēks»

Gada sākumā seriāla «UgunsGrēks» fanus pāršalca skumja vēsts - seriālam pienākušas beigas.

««UgunsGrēks» ir ilgākais un spēcīgākais Latvijā veidotais seriāls televīzijas vēsturē. Mērķtiecīgi soli pa solim esam «UgunsGrēku» stiprinājuši un virzījuši kā zīmolu, ko šodien pazīst ikviens, un par to ir liels lepnums. Taču mēs arī apzināmies, ka nekas nav ilgmūžīgs un ir laikus jāprot, tāpat kā izcilam māksliniekam, noslēgt savu meistardarbu ar spilgtu finālu un aiziet no skatuves īstajā laikā,» sacīja «All Media Baltics» vadītāja Latvijā Baiba Zūzena. Tomēr darbdienu vakari nav palikuši tukši - «UgunsGrēka» komanda radīja jaunu seriālu «Svešā seja», kas pirmizrādi piedzīvoja šā gada rudenī.

«Lielākais izaicinājums visai komandai ir radīt ko pilnīgi jaunu, paejot malā no tik pierastās «UgunsGrēka» sajūtas un radot pavisam citādu seriālu – gan no sižetiskās līnijas, gan aktieru un dekorāciju, nu patiesībā no gandrīz visiem kritērijiem. Tas savā ziņā būs pavisam atšķirīgs no «UgunsGrēka», tai pašā laikā tikpat aizraujošs un ievelkošs. Tieši tāds ir visas seriāla radošās komandas darba uzdevums,» tā par jauno seriālu izteicās producente Baiba Saleniece.

Vaicājot, vai «Svešā seja» varētu būt jaunais «UgunsGrēks» reitingu ziņā, Saleniece atbild izvairīgi. «Nekad neizsaku prognozes par to, kā būs vai nebūs. Mēs nekad nezinām, kas mūs gaida nākotnē. Daudz ko var mainīt pat neliels dzīves notikums vai pavērsiens, un seriālam var pienākt beigas vai, tieši otrādi, tas iegūs otru elpu.»

Skandalozākais šovs Latvijas vēsturē

«Dumpiniece, lezbiete, bezdarbniece, transseksuālis, anarhiste, likumpārkāpēja, alkoholiķe, bezpajumtniece un seksīga lauciniece - desmit dāmas ar raibu pagātni un neapskaužamu pieredzi ir piekritušas izaicinājumam sākt jaunu dzīvi un īstenot sapņus! Ceļš uz zvaigznēm ved caur ērkšķiem: viņām būs jāmācās mīlēt sevi un jānotic pārmaiņām,» par sociālo projektu izsakās tā veidotāji. Kopš oktobra beigām pie televīzijas skatītājiem nonāca šokējoši atklāts sociālais raidījums «Caur ērkšķiem uz...», kas joprojām tiek pretrunīgi vērtēts.

Resursu centrs sievietēm «Marta» atklātā vēstulē vērsās pret kanālā «STV» demonstrēto «šokējoši atklātāko sociālo raidījumu» «Caur ērkšķiem uz...», vēršot uzmanību uz virkni profesionālu pārkāpumu, tiesību normu neievērošanu un pilnīgu ētikas principu ignorēšanu. «Marta» izsaka bažas par raidījuma dalībnieču goda un cieņas aizskaršanu, cilvēktiesību pārkāpumiem un bērnu tiesību apdraudējumu. Pašas dalībnieces gan situāciju pavērsa pret «Martu», rakstot, ka raidījumā piedalījušās pašas pēc savas iniciatīvas.

Holivudas grāvējs tiek filmēts tepat, pie mums

FOTO: Ekrānuzņēmums

Ikviens kino fans var lepoties ar to, ka tepat, mūsu mazajā Latvijā, uzņemti Holivudas filmu skati.

Filmā «Taisnības līga» («Justice League»), kur vienuviet satiekas supervaroņi Betmens, Brīnumsieviete, Akvamens, Zibsnis un Kiborgs, lai pēc Supermena bojāejas kopā glābtu pasauli no pārdabiskiem briesmoņiem un draudošas katastrofas, nozīmīga aina iemūžināta pamestajā Skrundas militārajā pilsētiņā. Tiesa, neviens no Holivudas aktieriem, nedz Bens Afleks, nedz Henrijs Kavils un Gala Gadota, Latvijā neviesojās, taču filmas komanda gan.

Filmas uzņemšanas grupas pārstāvji ieradās Latvijā, lai filmētu, fotografētu un trīs dimensijās skenētu militārās pilsētiņas ēkas un ielas, kas ar datorgrafikas palīdzību pārtapušas par «Taisnības līgas» galvenā pretinieka slēptuves atrašanās vietu, kurā notiek episka kaujas aina. Ar kino maģijas palīdzību Skrundas ielās bija nonācis pat betmobilis!

Skaļas automašīnas un zvaigžņu parāde

1. un 2. jūlijā ar ekskluzīvām automašīnām un pasaules mēroga slavenībām Rīgā atgriezās dzīvesstila rallijs «Gumball 3000» - šogad tieši Rīga bija izvēlēta par rallija starta pilsētu, dodot nebijušu iespēju gan rīdziniekiem, gan tuviem un tāliem pilsētas viesiem Brīvības bulvārī klātienē aplūkot vairāk nekā 120 sporta automašīnas, kā arī satikt tādas pasaules superzvaigznes kā dīdžeju Afrojack, reperi Īvu, amerikāņu elektroniskās deju mūzikas apvienības «Major Lazer» dalībnieku Jillionaire, kā arī amerikāņu beisbolistu Kenu Grifiju un daudzus citus.

«Gumball» dalībniekiem pievienojās arī kāda latviešu daiļava Evelīna, kuru daudzi iepazina šovā «Netīrās dejas». Šova zvaigzne sociālajā tīklā «Facebook» jūlija sākumā rakstīja: «Sauļojos Horvātijā ar Afrojack un citiem interesantiem cilvēkiem, kuri apspriež JLo māju, viens dzīvo kaimiņos Dreikam, citu tikko dzimšanas dienā apsveica Leonardo Dikaprio. Malkoju Pina Coladu. Es nelielos, es priecājos. So shut the fuck up [pie velna, aizverieties - red.] ar saviem komentāriem. Balta skaudība? Tas ir normāli. Es pati sevi gandrīz apskaužu. Pēc nedēļas būšu atpakaļ parastajā dzīvē un apskaudīšu sevi pa īstam.»

«Jaunā viļņa» skandāls

Jau ziņots, ka «Jaunais vilnis» Jūrmalā tika rīkots katru gadu jūlija beigās no 2002. līdz 2014. gadam. Pēc tam, kad 2014. gada vasarā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs melnajā sarakstā ievietoja vairākus Kremlim draudzīgus izpildītājus, tika paziņots, ka konkurss vairs Jūrmalā nenotiks. Tas pārcēlās uz Sočiem, Krievijā, kur šogad neviens no Latvijas dalībniekiem nepiedalījās.

Konkursa «Jaunais vilnis» organizators Igors Krutojs (63) intervijā ar radiostaciju «Komsomoļskaja pravda» pastāstīja, kas tolaik būtu bijis nepieciešams, lai lielais festivāls pēc konflikta turpinātu norisināties Jūrmalā.

«Kad viņu «krutais» ārlietu ministrs [..] uzreiz pēc tam, kad tas «Jaunais vilnis» noslēdzās skandalozi, viņš atsūtīja pie manis sūtņus – Rīgas mēru un Latvijas vēstnieku no Maskavas, lai ar jebkādiem līdzekļiem saglabātu projektu, tur, Jūrmalā, es prasīju tikai vienu – es prasīju atvainošanos, nu jau oficiālu, no ministrijas ministrijai, un viņa apliecinājumu, ka tas vairs nekad neatkārtosies. Rakstisku garantiju ne vienam, ne otram viņš nedeva, tāpēc atvadījāmies,» informēja mākslinieks.

Laimas Vaikules festivāls Jūrmalā pulcē krievu zvaigznes

Dziedātājas Laimas Vaikules festivāls «Laima Rendez Vous Jūrmala» šogad no 20. līdz 23. jūlijam pulcēja ne vienu vien sabiedrībā pazīstamu cilvēku, to vidū bija Krievijas estrādes zvaigznes Jeļena Vaenga, Valērijs Ļeontjevs, Valērijs Sjutkins, Hibla Gerzmava, Leonīds Agutins un daudzi citi.

Pasaules mēroga zvaigžņu koncerti

Šogad Latvijā notika dažādi pasaulslavenu zvaigžņu koncerti. Lucavsalu «pierībināja» amerikāņu rokgrupa «Foo Fighters» ar 90. gadu kulta grupas «Nirvana» bundzinieku Deivu Grolu priekšgalā. Tāpat tūkstošiem ļaužu pulcējās uz «Red Hot Chili Peppers» koncertu.

Vairāki festivāli pulcēja lieliskus māksliniekus, tie bija «The XX» Siguldas pilsdrupās, «Pixies», Elija Gouldinga, «The Lumineers» festivālā «Positivus» un citi.

Atcelti festivāli, toties bezmaksas «Bi-2»

«Paldies visiem atbalstītājiem, kas apmeklēja festivālu abos iepriekšējos gados. Ticējām idejai un neatlaidīgi strādājām pie tā, lai festivāls notiktu arī šajā gadā, tomēr finansiālu apsvērumu dēļ mums nākas festivālu atcelt,» ar šādiem vārdiem «Holi» festivāla idejas autors Zigurds Kursišs atvadījās no festivāla rīkošanas Latvijā.

«HOLI krāsu festivāla» saknes meklējamas Indijā, kur tas ir viens no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem festivāliem. Latvijā festivāls pirmo reizi notika 2015. gadā, bet diemžēl Lucavsalas apmeklētājiem tika rīkots vien divus gadus.

Tāpat šogad nenotika arī festivāls «Kubana», kas rībināja galvaspilsētu 2016. gadā. Tā vietā 27. maijā Lucavsalā risinājās krievu grupas «Bi-2» koncerts ar simfonisko orķestri. Koncerts tā rīkotājam - «Rīgas Tūrisma attīstības birojam» izmaksāja 203 538 eiro, bet apmeklētājiem pasākums bija pieejams par brīvu.