Usiks ar to dzīvo, Mairis - pelna: Edgars Toretto uzvaru boksā bija novēlējis ukrainim

«Es tikko biju Maira Brieža atklātajā treniņā. Paskatījos Usiku, paskatījos Briedi. Es esmu par Usiku, diemžēl. Es varu argumentēt! Visu cieņu Mairim, bet es skatos no cilvēciskā aspekta - Usiks ar to visu dzīvo. Bet man liekas, ka Mairis ar to pelna. [..] Usiks ir dzimis vienā dienā ar Muhamedu Ali [17. janvāris]. Es neticu nejaušībām. Trofeja jau arī Muhameda Ali! Skatoties globāli, es varu pateikt to, ka šai cīņai nevajadzēja notikt tagad. Abi pretinieki ir fināla cienīgi, bet daudzi par to jau runāja, ka bija vēl par ātru viņu cīņai. Labāk būtu bijis abiem satikties pēc vēl viena kārtīga mača,» atklāja realitātes šovā «TV Zvaigzne» iepazītais Toretto, kurš šovasar ar sievu kļuva par vecākiem meitiņai Ebigeilai Ariellai.

Kā jau ziņots, savu līdzjutēju priekšā «Arēnā Rīga» Latvijas boksa zvaigzne Mairis Briedis Pasaules boksa supersērijas pusfināla cīņā pirmā smagā svara kategorijā ļoti līdzīgā cīņā pēc punktiem piekāpās turnīra galvenajam favorītam Oleksandram Usikam no Ukrainas, piedzīvojot pirmo zaudējumu savā profesionāļa karjerā.

Līdz ar to Briedis ir zaudējis Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu, ko sev tagad ieguvis Usiks. Ukrainis iepriekš bija arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempions, līdz ar to viņa īpašumā tagad ir divas jostas.