Soctīklu lietotāji «Supernovas» dalībniekiem pārmet citu mūziķu kopēšanu

Piemēram, dziedātāja Jenny May saņēmusi komentārus par savu izskatu un dziesmas stilu - viņu salīdzina ar ekstravaganto dziedātāju Šakira (Shakira), savukārt viņas izpildītā kompozīcija atgādina pērnās vasaras «karstāko» hitu - «Despacito».

Pati Jenny May sarunā ar TVNET sacīja, ka jūtas pagodināta, ka viņas izpildītā «Soledad» daudziem asociējas ar pasaulslaveno hitu «Despacito». «Protams, mēs neesam ne špikojuši, ne iedvesmojušies. Personīgi šī te dziesma [«Despacito»] nav mans hits un neatrodas manā dziesmu listē. [..] Savulaik, kad «Eirovīzijā» uzstājās Marija Naumova, kura, starp citu, ir vienīgā uzvarētāja no Latvijas šajā konkursā, arī viņa tika apsūdzēta plaģiātismā ar Rikija Mārtina dziesmu. Beigās, kad viņa uzvarēja, visi saprata, ka tomēr tā dziesma nav plaģiāts!»

Arī dziedātājs Edvards Grieze jeb Ed Rallidae kļuvis par vienu no aprunātākajiem «Supernovas» dalībniekiem - viņa priekšnesumā daudzi saredz līdzību ar krievu mūziķa Sergeja Lazareva uzstāšanos 2016. gada «Eirovīzijā».

First we have a despacito rip off and now we have a Sergey Lazarev wannabe. 😆😆 #ltvsupernova— Blackbird 1.🇧🇾2.🇬🇷3.🇦🇱 (@LiamESCUK) February 17, 2018