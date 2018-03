Izmisušas daiļavas izrāda savu miesu paparaci priekšā

Tā dara arī šīs sievietes, kuras bieži pozē paparaci un viņu priekšā gatavas darīt teju jebko.

Francijā dzimusī realitātes šovu zvaigzne un pašpasludinātā modele Andželika jeb Frenčija Morgana marta sākumā izmantoja iespēju nu jau vasarīgajos laikapstākļos atpūsties Losandželosas Malibu pludmalē. Tērpusies daļēji caurspīdīgā rozā peldkostīmā, Frenčija bija uzaicinājusi paparaci iemūžināt, kā viņa pludmalē spēlējas ar bumbu, vienlaicīgi mēģinot parādīt savu puskailo augumu no iespējami pievilcīgākiem leņķiem. 42 gadus vecā blondīne slavu un atpazīstamību ieguva, pateicoties šoviem «Celebrity Big Brother», «Rock of Love with Bret Michaels» un «I Love Money».

27 gadus vecā britu modes blogere un TV personība Lorina Gudmena savu fanu priekam bija uzrīkojusi nerātnu fotosesiju Kaboverdes pludmalē rozā peldkostīmā ar melniem leoparda plankumiem. Lai gan daiļava dēvē sevi par «influenseri», viņai sociālajā tīklā seko tikai apmēram 44 tūkstoši cilvēku. Lorina lielākoties ir pazīstama savas šovbiznesā daudz veiksmīgākās māsas Hlojas Gudmenas dēļ.

Itāļu modele Klaudija Romani (35), kura savulaik bijusi redzama žurnālos, piemēram, «Playboy», «GQ», «Maxim» un «Cosmopolitan», cenšas atkal pievērsties modeles profesijai pēc apmēram gadu ilgas pauzes. Pagaidām viņas centieni aprobežojas ar seksīgu pozu ieņemšanu paparaci priekšā. Modele savu augumu šoreiz izrādīja saulainā Maiami pludmalē.