«Ērkšķu» šova Daiga piedzīvojusi neticamas pārvērtības

Viņa, nebaidoties no nosodījuma, šovā atklāti dalījās ar savu dzīvesstāstu – gan to, kā viņas dzīvi sagrāva neuzticīgs vīrs, gan to, kā, cenšoties uz saviem pleciem iznest ikdienas smagumu un nopelnīt līdzekļus iztikai, sieviete zaudēja pašu dārgāko – savus bērnus. Nu Daigas kvēlākais sapnis ir atgūt bērnus, mācīties mīlēt un būt mīlošai – savu sirds siltumu dāvājot gan savām atvasēm, gan mīļotajam vīrietim, kurš spēs apvaldīt viņas dumpiniecisko garu.

«Ievas jauno pārvērtību» komanda – ģimenes psihoterapeite un attiecību konsultante Aina Poiša, žurnāliste Inita Sila, kā arī stiliste Iveta Vecmane bija gatavas īpašam izaicinājumam - parādīt Daigai, ka ikviena sieviete var būt sievišķīga un maiga.

Skatītāju acu priekšā Daiga burtiski uzplauka un tika pie jauna, sievišķīga matu griezuma un eleganta grima, bet kopā ar Ainu Poišu mācījās atkal uzticēties un paļauties ne tikai uz sevi, bet arī citiem.

Pašpuikas un huligāna stilu nomainīja gaumīgi un krāšņi tērpi, ļaujot iepazīt pavisam jaunu Daigu, kuru sveikt bija ieradušās arī draudzenes no «Caur ērkšķiem uz...» – Laima, Linda un Sintija.