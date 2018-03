Uzzini, ar kādiem priekšnesumiem šovakar pārsteigs «Izklausies redzēts» dalībnieki

Šovā skanēs gan labākais no pasaules popmūzikas, gan kulta statusu iemantojušas latviešu dziesmas, kas liks mesties dejās ikvienam, īpaši jau līnijdeju cienītājiem.

Juris Jope, izpildot «Muļķe sirds», iejutīsies Žorža Siksnas ādā, kas uzskatāms par vienu no Latvijas estrādes zelta zvaigznēm. Savukārt Raimonda Vazdika liks kustēties līnijdeju ritmos, ķlūstot par Linitu Mediņu un izpildot dziesmu «Ir labi tā».

«Svešās sejas» aktieris Edgars Pujāts pārtaps par krievu estrādes karali Filipu Kirkorovu, kurš dziedās skaidro dziesmu «Жестокая любовь».

Aija Vītoliņa pārtaps par barbadosiešu izcelsmes dziedātāju Rianu, izpildot vienu viņas slavenākajām dziesmām «Umbrella», Veronika Plotņikova pārtaps par popmūzikas huligānu, izpildītāju Pink, dziedot dziesmu «Trouble», bet Atis Ieviņš iejutīsies izpildītāja Rag'n'bone Man, dziedot vienu 2016. gada mīlētākajām dziesmām «Human».

Savukārt Nauris Brikmanis un Evilena Protektore atgādinās skatītājiem par dažām no labākajām pērnā gadsimta dziesmām. Nauris, pieņemot vienu no šova lielākajiem izaicinājumiem, iejutīsies sievietes ādā pārtopot par Merilinu Monro un dziedot vienu no viņas leģendārākajām dziesmām «I Wanna Be Loved By You», bet Evilena attēlos popmūzikas karalieni Madonnu, izpildot dziesmu «Frozen».

Pārsteigumu dalībniekiem, žūrijai un skatītājiem sagatavojusi Roberto Meloni, kurš izpildīs dziesmu īstā itāļu garā.