Aija Vītoliņa izcīna otro uzvaru «Izklausies redzēts» ceturtajā sezonā

Piektajā raidījumā žūrija piedzīvoja kardinālas izmaiņas, jo mānīgā pavasara dēļ bija apslimis viens no žūrijas stūrakmeņiem – Jānis Šipkēvics, kura vietu šajā raidījumā ieņēma muzikālā šova «X Faktors» soģis un grupas «Instrumenti’» dalībnieks Reinis Sējāns. Dalībnieku priekšnesumus žūrijai palīdzēja vērtēt arī «Izklausies redzēts» otrās sezonas dalībniece Elza Rozentāle, kura dalībniekiem pirms uzstāšanās novēlēja atbrīvoties no uztraukuma un domāt tikai par brīnišķīgām emocijām.

Šajā reizē šovā par muzikālu pārsteigumu parūpējās «X Faktora» fināliste Adriana Miglāne, kura iejutās popmūzikas princeses Britnijas Spīrsasādā, izpildot dīvas debijas dziesmu «Baby one more time».

Pēc žūrijas vērtējuma 3. vietā ar 33 punktiem ierindojās Veronika Plotņikova, kas iejutās Krievijas estrādes dīvas Allas Pugačovas ādā. 2. vietu un 35 punktus šajā reizē saņēma Atis Ieviņš, kas iejutās populārās grupas «Kings of Leon» solista tēlā, bet 1. vietā, pēc žūrijas 42 dotajiem punktiem ierindojās harismatiskā Aija Vītoliņa, kura iejutās dziedātājas Lēdijas Gāgas ādā. Taču arī pašiem dalībniekiem, kā to paredz šova noteikumi, ir jāvērtē kāds no dalībniekiem, piešķirot 5 punktus. Tādēļ šova «Izklausies redzēts» trešā raidījuma rezultāti ir šādi – 3. vietā ar 35 punktiem – Atis Ieviņš, 2. vietā ar 43 punktiem – Veronika Plotņikova, bet par trešā raidījuma uzvarētāju, saņemot 67 punktus, kļūst Aija Vītoliņa!

Nākamajā svētdienā Nauris Brikmanis pārtaps par Sandi Kiopu, Evilena Protektore iejutīsies zviedru dziedātājas Robinas (Robyn) ādā, Juris Jope pārtaps par akadēmisko parodistu Maksu Rābi (Max Raabe), Edgars Pujāts būs Andris Freidenfelds, Raimonda Vazdika – Bonija Tailere (Bonnie Tyler), Atis Ieviņš – Intars Busulis, Veronika Plotņikova – Širlija Baseja (Shirley Bassey), bet Aija Vītoliņa pārtaps par Ketiju Periju (Katy Perry).