«Izklausies redzēts» sestajā raidījumā - no Sanda Kiopa līdz Bonijai Tailerei

Aktieris Edgars Pujāts izjutīs divkāršu uztraukumu, jo ne tikai kāps uz skatuves kā pirmais dalībnieks, bet arī iejutīsies žūrijas pārstāvja Andra Freidenfelda ādā, izpildot vienu no grupas «Labvēlīgais tips» populārākajām dziesmām «Omnibuss». Edgara priekšnesumu papildinās autentisks grupas sastāvs.

Nauris Brikmanis iejutīsies savdabīgā mūziķa Sanda Kiopa tēlā, dziedot «Pīlādžogu».

Dziedātājs Atis Ieviņš pārtaps par iemīļoto latviešu dziedātāju Intaru Busuli, kurš iekarojis arī Krievijas klausītāju sirdis, izpildot dziesmu krievu mēlē «Я тебя рисую».

Juris Jope iejutīsies vācu dziedātāja un parodista Maksa Rābes (Max Raabe) ādā, izpildot dziesmu «Oops I Did It Again», bet Aijai Vītoliņai piemitīs tīģera skatiens un lauvas rēciens, pārtopot par Keitiju Periju (Katy Perry) dziesmā «Roar». Savukārt Evilena Protektore, dziedot «Dancing On My Own», pārtaps par Robinu (Robyn).

Dziedošās aktrises Raimonda Vazdika un Veronika Plotņikova pārtaps par mūzikas leģendām – kamēr Raimonda, izpildot «It’s A Heartache», kļūs par Boniju Taileri (Bonnie Tyler), tikmēr Veronika iejutīsies Širlijas Basejas (Shirley Bassey) ādā un dziedās «History Repeating».