«Izklausies redzēts» atkal triumfē Evilena Protektore

Šajā reizē šovā par muzikālu pārsteigumu parūpējās «Izklausies redzēts» dalībniece un žūrijas pārstāve Ieva Sutugova. Viņa sniedza vienu no saviem spilgtākajiem priekšnesumiem, iejūtoties grupas «Kiss» tēlā un uzrīkojot pamatīgu jandāliņu, dziedot «I was made for lovin’ you».

Pēc žūrijas vērtējuma 3. vietu ar 34 punktiem ieguva Aija Vītoliņa, 2. vietu un 36 punktus šajā reizē saņēma Juris Jope, bet 1. vietā, pēc žūrijas 48 dotajiem punktiem ierindojās plašā vokāla īpašniece Evilena Protektore. Taču arī pašiem dalībniekiem, kā to paredz šova noteikumi, ir jāvērtē kāds no dalībniekiem, piešķirot 5 punktus. Tādēļ šova «Izklausies redzēts» septītā raidījuma rezultāti ir šādi – 3. vieta ar 36 punktiem – Juris Jope, 2. vieta ar 37 punktiem – Atis Ieviņs, bet par septītā raidījuma uzvarētāju, saņemot 68 punktus, kļūst Evilena Protektore!

Nākamajā svētdienā Nauris Brikmanis pārtaps par Reju Čārlzu, Veronika Plotņikova kļūs par vīrieti, iejūtoties dziedātāja Mika ādā, Raimonda Vazdika kļūs par vīrieti, izjūtot grupas «Laibach» harismu, Edgars Pujāts lauzīs skatītāju sirdis, izpildot kādu no grupas «Gypsy Kings» hitiem, Aija Vītoliņa būs Teilore Svifta, Juris Jope – Frenks Sinatra, Atis Ieviņš – Juris Kaukulis un grupa «Dzelzs Vilks», bet Evilena Protektore pārtaps par Salvadoru Sobralu.

Nepalaidiet garām astoto «Izklausies redzēts» raidījumu jau nākamo svētdien, 15. aprīlī plkst. 20.00 TV3!