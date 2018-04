«Izklausies redzēts» fināls ir klāt! Ar ko pārsteigs dalībnieki?

Finālā skatītājus pārsteigs un izklaidēs četri dalībnieki, kuri cīnīsies par galveno balvu – 5000 eiro paša izvēlētam labdarības mērķim.

Atis Ieviņš šajā vakarā uz skatuves kāps kā amerikāņu dziedātājs Bruno Mars un izpildīs dziesmu «Treasure», Veronika Plotņikova kā Tonija Brekstone dziedās viņas leģendāro hitu «Un-Break My Heart» tēlā, Nauris Brikmanis pārtaps pašmāju kontrtenorā Sergejā Jēgerā un skatītājus priecēs ar dziesmu par laimīgo sagadīšanos «Rēdereja», bet Aija Vītoliņa valdzinās kā Nikola Kidmena un atgādinās seno patiesību par meitenēm un dimantiem dziesmā «Diamond’s are a Girl’s Best Friends».

Uzvarētāju noteiks skatītāju balsojums, bet viņiem palīdzēs erudītās un asprātīgās žūrijas komentāri – pastāvīgajiem vērtētājiem Janai Duļevskai, Imantam Stradam un Jānim Šipkēvicam šajā vakarā pievienosies mūziķis, grupas «Prāta vētra» ģitārists Jānis Jubalts.

Skatītājus gaida arī tikšanās ar pārējiem četriem «Izklausies redzēts» šīs sezonas dalībniekiem – viņi ir apvienojušies duetos un sarūpējuši divus diametrāli pretējus priekšnesumus. Juris Jope un Evilena Protektore izdziedās skaisto Andrea Bočelli un Helēnas Fišeres «When I Fall in Love», bet Raimonda Vazdika un Edgars Pujāts iegriezīs enerģisku ballīti kā «Bermudu divstūris» ar visu karstāko ballīšu himnu «Ballējam, neguļam».