Krievijas «Eirovīzijas» pārstāve ar švaku izpildījumu iemēģina lielo skatuvi

Вчера был трудный, ответственный, насыщенный день. День рождения лично для меня ушёл на второй план и мое внимание было полностью переключено на Евровизионное Припати. Я ужасно перенервничала, чем собственно и подпортила себе настроение, вымоталась и к выступлению была никакой.. ещё один урок - меньше нервов - лучше результат. Благодарю всех, кто поддерживает меня🙏🏻 Собрались, работаем! Make-up: @svetllana____ Hairstyle: @maxhairstyler Style: @bboswfashion #евровидение2018 #дружба #юлиясамойлова #juliasamoylova #eurovision2018 #friends

