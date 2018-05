«Eirovīzija» saceļ vētru sociālajos tīklos

Pašmāju «dīvāni eksperti» visai pozitīvi izteikušies par mūsu kaimiņvalstu - Igaunijas un Lietuvas - pārstāvēm.

Lietuviete glīta un balss sirdi silda. Balsotu par viņu. Jo dziesma, ko labprāt klausītos arī ārpus šī buma, ko sauc #eirovīzija— Uzvārds (@EvijaUnama) May 8, 2018

Man vienīgajam Igaunijas dziesma atgādina "Piekto elementu"?! #eirovīzija Bet vokāli un vizuāli ir izcili. 🇪🇪— Dainis Gžibovskis (@DGFelton) May 8, 2018

Ievai uz skatuves pievienojās arī viņas vīrs Marius Kiltinavičius, kurš Lietuvā ir zināms gan kā mūziķis, gan kā basketbola treneris. #Eirovīzija— Edgars Bāliņš (@MrBalins) May 8, 2018

Tomēr neizpalikt arī bez vieglas ironijas...

man vienai čehs atgādina to viesnīcas administratoru no ugunsgrēka? #eirovīzija— Laine (@LaineFreimane) May 8, 2018

Šis konkurss ir fenomenāls ar to, ka vieni savā dziesmā cer izbeigt karus un cīnās par dzimumu līdztiesību, bet citi vienkārši tēlo vistas. #eirovīzija— Marta Kukarane (@Kukarane) May 8, 2018

rizoto ēdienkartē ceturtdien jeb lai sākas jociņi. izraku arhīvos šo kaut kur dabūto bildi, bilde gadu veca, bet noteikumi tie paši 😄 #eirovīzija #eirovizijalv pic.twitter.com/1wIZcM4vsE— Laine (@LaineFreimane) May 8, 2018

Arī Latvijas pārstāve Laura Rizoto (Laura Rizzotto) sociālajā vietnē «Twitter» komentējusi redzētos priekšnesumus.

Such an honest heart, such a genuine artist and song ♥️ Well done Ieva! 😍— Laura Rizzotto (@LauraRizzotto) May 8, 2018

I love Bulgaria’s epicness on stage and sonically too :) well done! #AllAboard— Laura Rizzotto (@LauraRizzotto) May 8, 2018

Kā zināms, pirmajā pusfinālā uz skatuves kāpj pārstāvji no Azerbaidžānas, Islandes, Albānijas, Beļģijas, Čehijas, Lietuvas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Bulgārijas, Maķedonijas, Horvātijas, Austrijas, Grieķijas, Somijas, Armēnijas, Šveices, Īrijas un Kipras.

Tikai 10 dalībnieki kvalificēsies finālam.