Laura Rizoto šodien piedalīsies divos «Eirovīzijas» ģenerālmēģinājumos, ko vērtēs arī starptautiskā žūrija

Vakar Lisabonā noritēja 63. starptautiskā «Eirovīzijas» dziesmu konkursa pirmais pusfināls, kurā tiesības piedalīties finālā izcīnīja desmit valstis: Austrija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Izraēla, Čehija, Bulgārija, Albānija, Somija un Īrija. Šodien «Altice» arēnā noritēs divi otrā pusfināla ģenerālmēģinājumi, kuros piedalīsies arī Latvijas pārstāve Laura Rizoto (Laura Rizzotto). Otro ģenerālmēģinājumu, kas sāksies pulksten 22:00 pēc Latvijas laika, vērtēs arī starptautiska žūrija. Šis balsojums veidos pusi no otrā pusfināla rezultātiem un turpmākās 24 stundas tiks turēts slepenībā.

Kopumā pirmajā pusfinālā piedalījās 19 valstis, tostarp arī Azerbaidžāna, Islande, Beļģija, Baltkrievija, Maķedonija, Horvātija, Grieķija, Armēnija un Šveice. Pirmajā pusfinālā ar savām dziesmām vakar iepazīstināja arī Portugāle, Spānija un Lielbritānija. Otrajā pusfinālā par iekļūšanu finālā Latvija spēkosies ar Norvēģiju, Rumāniju, Serbiju, Sanmarīno, Dāniju, Krieviju, Moldovu, Nīderlandi, Austrāliju, Gruziju, Poliju, Maltu, Ungāriju, Zviedriju, Melnkalni, Slovēniju un Ukrainu. Ar savu dziesmu otrajā pusfinālā paviesosies arī trīs valstis no tā saucamā lielā piecnieka – Francija, Vācija un Itālija, kurām dalība finālā ir garantēta bez piedalīšanās pusfinālā.

Pirmo otrā pusfināla ģenerālmēģinājumu, kas sāksies pulksten 16:00 pēc Latvijas laika Lisabonas «Altice Arena» arēnā varēs vērot arī akreditēto mediju pārstāvji, savukārt otro ģenerālmēģinājumu šovakar jau vērtēs 110 žūrijas locekļi no 22 valstīm, vērtējot visu dalībnieku priekšnesumus, izņemot savas valsts pārstāvja. Ģenerālmēģinājums žūrijas locekļiem, kas visi ir mūzikas industrijas profesionāļi, tiek pārraidīts ar satelīta starpniecību, un viņu individuālie balsošanas rezultāti tiek turēti noslēpumā līdz pat konkursa finālam. Profesionālās žūrijas balsojums veidos 50% no otrā pusfināla rezultātiem. Otrus 50% veidos 19 otrā pusfināla dalībvalstu skatītāju balsojums, kā arī skatītāju balsojums no Francijas, Vācijas un Itālijas. Tātad par Latviju rītvakar balsot varēs tikai otrā pusfināla dalībvalstis un trīs jau minētās «lielā piecnieka» valstis.

Kopumā konkursu vērtē 215 žūrijas locekļi – pieci katrā no 43 šā gada konkursa dalībvalstīm. Latvijas žūrijas sastāvā ir dziedātājas Aminata Savadogo un Annija Putniņa, mūziķis Valts Pūce, dīdžejs un producents Mārtiņš Makreckis (Makree), kā arī Latvijas Mūzikas attīstības biedrības «Latvijas Mūzikas eksports» izpilddirektore Agnese Cimuška. Žūrijai ir jāvērtē dziedātāja vokālais izpildījums, skatuves priekšnesums, dziesmas kompozīcija un oriģinalitāte, kā arī kopējais iespaids par uzstāšanos.