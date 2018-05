TVNET no Portugāles: Kāpēc vietējos mulsina lietuviešu Ieva

No «Eirovīzijas» pirmā pusfināla abas Baltijas valstis ir tikušas iekšā lielajā finālā. Lietuvas pārstāve Ieva Zasimauskaite skatītājus aizkustināja ar savu vienkāršību un emocionālo dziedājumu - liriskā melodija ar lipīgo piedziedājumu saviļņoja arī publiku klātienē. Taču, izrādās, ikdienā vietējie iedzīvotāji neslēpj savu mulsumu par lietuvieti un skatās uz viņu ar aizdomām, no Portugāles ziņo TVNET korespondents Jānis Ogle.

Teiciens, ka pasaule ir maza, atbilst patiesībai. Trešdien pēc garās darba nakts «Eirovīzijas» pirmajā pusfinālā ilgāk uzkavējos viesnīcā: pirmo reizi devos ēst launagu un iepazinu arī vēl neredzētus kaimiņus.

Uz pārējo fona nevar nepamanīt divus krišnaītu drānās tērptus jauniešus. Un abiem ap kaklu redzamas Eirovīzijas fanu akreditācijas. Izrādās, krišnaītu jaunieši ir ieradušies no mūsu kaimiņvalsts Lietuvas un ir ļoti tuvi draugi lietuviešu dziedātājai Ievai Zasimauskaitei. «Šodien Ieva atpūtīsies no konkursa un mēs dosimies pastaigāties pa pludmali, kur nav tik daudz cilvēku. Mums ar Ievu ir daudz kopīgu interešu. Viņa ir ļoti gaišs un emocionāls cilvēks. Viņa vairākas reizes ir bijusi Indijā, un tas arī viņai ļāva uz pasauli paskatīties daudz plašāk. Šeit, Portugālē, vietējie mulst par mūsu izskatu. Tāpēc mēs kopā dodamies tālāk no pilsētas centra,» sarunas laikā atklāj dziedātājas draugi. Un parāda kopīgo bildi no Eirovīzijas pirmā pusfināla mēģinājuma.