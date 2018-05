«Dīvāna eksperti» trin mēles par Eirovīzijas otro pusfinālu

Skatos jauno Ribaku gabalu, bet galvā skan “i’m in loooove with the fairytaaale” #Eirovīzija — Viesturs (@ViestursKancs) May 10, 2018

Kad tev iedod budžetu background dejotājiem, bet tu nesaproti angliski un tā vietā pasūti robotus no aliexpress #ups #sanmarino #eirovīzija — !ndra (@pluume31) May 10, 2018

Krieviete pa diviem gadiem vēl nav iemācījusies nenoraut šķībi jau no pirmās nots! #eirovīzija — Latvijas kaza (@LatvijasKaza) May 10, 2018

Moldovai kaut kas no Liepājas teātra izrādes uz skatuves... #eirovīzija — Kristīne (@KristineKismane) May 10, 2018

Melnkalnes pārstāvis ieradies ar četrām līgavām un uzvalku, kas gatavots no tās spiežamās burbuļplēves. #Eirovīzija — J. Sildniks (@Sildniks) May 10, 2018

Slovēnietes dziesmas nosaukums tulkojumā nozīmē “Nē, paldies”. Ir lielas aizdomas, ka tieši to viņai šovakar pateiks skatītāji visā Eiropā #Eirovīzija — Edgars Bāliņš (@MrBalins) May 10, 2018

Ukrainis iznāca nevis no skapja, bet no klavierēm. Kurš ta to nemāk, būtu iznācis no mikrofona statīva, tas būtu wow! #eirovizija— Valters Mitans (@viuksmp) May 10, 2018