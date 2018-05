TVNET no Portugāles: Kura seksīgāka - mūsu Laura vai Sanmarīno Džesika?

Uz «Eirovīzijas» skatuves tiek pievērsta uzmanība pilnīgi visam, un liela nozīme ir tieši skatuves tērpiem.

Šā vakara pusfināls tērpu ziņā būs visai daudzveidīgs. Dānijas pārstāvis Rasmusens izskatīsies pēc sena skandināvu vikinga. Un viņš droši var filmēties kādā no seriāla «Vikingi» epizodēm.

Mūziķis Melovin no Ukrainas izkāps no improvizēta zārka un līdzināsies leģendārajam asinssūcējam grāfam Drakulam. Un Eirovīzijas fani no Rumānijas viņu par to dievina.

Mūsu Laura uz skatuves būs redzama seksīgā sarkanā kleitā ar mežģīņu elementiem. Tiesa, daudzi jau sākuši Lauras tērpu salīdzināt ar Sanmarīno pārstāves Džesikas sarkano mežģīņu kleitu. Kurš tērps ir seksīgāks šeit, Lisabonā, esošajā preses centrā, domas atšķiras. Par labu Laurai kalpo fakts, ka viņa kontaktos ar presi ir bijusi ļoti atvērta un draudzīga. Un daudzi tur īkšķus par viņas iekļūšanu finālā.