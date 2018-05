TVNET no Portugāles: Nolemtības sajūtu neizrāda

Jānis Ogle ziņo, ka vakar pirms rezultātu paziņošanas jau izskanēja runas, ka diemžēl mūsu Laura Rizoto minēta starp tiem, kas, visdrīzāk, nepārvarēs pusfināla slieksni.

Latvijas delegācija «green room» jeb aizskatuvē turpināja gaidīt rezultātus ar pozitīvu noskaņu, un nolemtība viņu sejās nebija redzama.

Pati Laura pēc rezultātu paziņošanas sociālajā vietnē «Twitter» pateicās saviem faniem par atbalstu: «Es atdevusi «Eirovīzijai» sevi visu, un tā bija lieliska pieredze. Paldies, Latvija, ka ticēji man, esmu tik pateicīga par šo iespēju - mana dzīve vairs nebūs tāda kā agrāk. Es jūs visus mīlu.»

Thank you for all of your kind messages ♥️ I gave @Eurovision my all and it was such a wonderful experience. Thank you Latvia for believing in me, I’m so grateful for this opportunity, my life will never be the same. I love you all. Thank you thank you THANK YOU #FunnyGirlSquad— Laura Rizzotto (@LauraRizzotto) May 10, 2018