TVNET no Portugāles: Nīderlandes pārstāvis rupji «pasūta» žurnālistu

Iespējams pārgurums pēc visiem mēģinājumiem un garās tiešraides stundas Eirovīzijas pusfinālā vainojamas faktā, ka nīderlandiešu dziesminieks uz oficiālo preses konferenci ieradās īgnā noskaņojumā. Pat uz sev uzdotajiem komplementārajiem jautājumiem no tautieša puses viņš atbildēja visai strupi un nelaipni.

Savukārt, kad žurnālists no britu medija uzdeva jautājumu, kāds ir viņa kantri dziesmas un afrikāņu dejotāju kopīgais priekšnesuma vēstījums dziesminieks aizsvilās. «Es uz skatuves dziedu savu dziesmu, daru to no sirds ar patiesām emocijām. Viņi dejo savu nacionālo deju, dara to no sirds. Ko īsti tu man tagad vaicā,» pretjautāja Vaeilons. Žurnālists, mēģinot mīkstināt gaisotni, taisnojās, ka jautājums ir par to, kas īsti priekšnesumā vieno šos dažādos stilus. «Kāpēc, kaut kam jābūt vienojošam. Es dziedu, jo tas man ir asinīs, tā ir mana vieta uz skatuves. Viņi dejo, jo tas ir viņu aicinājums. Es uz skatuves daru to, ko es māku, un dejotāji lieliski dara to, ko viņi māk. «F*ck you», nevajag visam meklēt pamatojumu. Mēs esam mākslinieki,» savu neapmierinātību oficiālās preses konferences laikā neslēpa finālists no Nīderlandes.