TVNET no Portugāles: Ukraiņu Eirovīzijas «Drakula» cer radīt aromātu, kas līdzinās seksam

Stikla lēca acī, bāla ādas krāsa un glancēts džentelmeņa ietērps ir tēls, kādā ir ierasts redzēt šī gada Eirovīzijas finālistu no Ukrainas. Izkāpis no stilizēta zārka, par ukraiņu «Drakulu» nokristītais mūziķis Melovins, apbūra skatītājus un tie viņu iebalsoja finālā. Un izrādās maģija viņam nav gluži sveša lieta, jo arī viņa skatuves vārds fonētiski līdzinās pēc ķeltu mitoloģijas varenākajam burvim Merlinam.

Uzreiz pēc rezultātu paziņošanas viņš saņēma apsveikuma SMS no tautietes Verkas Serdjučkas jeb aktiera Andrija Danilko. Savukārt, šodien klātienē viņam veiksmes vēlēja tautiete un Eirovīzijas uzvarētāja Ruslana. «Īstenībā mani sākumā apsveica Andrijs Danilko. Un pēc vairāku citu Ukrainā slavenu skatuves mākslinieku apsveikumiem es saņēmu SMS vēlreiz no Danilko. Tikai šoreiz to sūtīja Verka. Patīkami, ka viņi abi mani nolēma apsveikt,» smīnot atklāj Melovins.

Gan pats priekšnesums, gan viņa skatuves tērps sastāv no daudzām dažādām sīkām niansēm. «Man vienmēr ir paticis darboties ar smalkām detaļām. Un es pievēršu uzmanību niansēm. Ne velti mans hobijs ir parfimērijas radīšana,» skaidro mūziķis. Vaicāts, kāds būs viņa radītais aromāts, kas nonāks veikala plauktos Melovins atbild ar vienu vārdu: «Seksa»!