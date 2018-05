TVNET no Portugāles: Lietuviešu Ieva aizkustina žūriju

Piektdien, 11. maijā, Portugāles galvaspilsētā noslēdzās lielā fināla ģenerālmēģinājums un līdz ar to arī starptautiskās žūrijas balsojums. Nakts koncerts krietni pamainīja viedokli, kuri īsti ir šī konkursa favorīti un pretendenti uz uzvaru. Ar savu vienkāršību un izcilo vokālo sniegumu publiku patiesi aizkustināja mūsu brāļuku lietuviešu pārstāve Ieva Zasimuskaite. Un šobrīd tieši viņa tiek uzskatīta par vienu no spēcīgākajām pretendentēm arī uz uzvaru, no Lisabonas ziņo TVNET korespondents Jānis Ogle.