Par apsmiekla objektu kļuvis Kimas Kardašjanas kājas nags

Sabiedrības dāma un realitātes šova «Keeping Up With the Kardashians» zvaigzne Kima Kardašjana kritusi ļaužu nežēlastībā - viņas pedikīrs ticis apspriests sociālajā vietnē «Twitter».

Kardašjana 14. aprīlī publiskojusi foto, kurā redzama sauļoties, un fani šoreiz pievērsuši uzmanību ne tikai Kimas puskailajam augumam, bet arī viņas kāju nagiem.

I love u but is that ur toenail?? pic.twitter.com/q0koBvGyXP— kooka burra (@givemelotionpls) April 14, 2018

Mikroblogošanas vietnē «Twitter» ievietotā fotogrāfija raisījusi diskusijas, un ļaudis ir satraukti par Kimas kāju veselību. «Tas nags man radīja sirdstrieku,» raksta kāds lietotājs. Viņam pievienojas vēl kāds: «Viņai pieder visa pasaules nauda, bet viņa nevar aiziet pie pedikīra?»

Tāpat izskanējis viedoklis, ka Kima sasirgusi ar gangrēnu, tomēr tā nebūt nav taisnība - brangā dupša īpašniece publiski paziņoja, ka viņa nolēmusi nokrāsot nagus neona dzeltenā krāsā.

😂 it could be gangrene 🤔— lukeskywalking (@Dredgeydubs) April 15, 2018

Omg🤣🤣🤣🤣she has all the money in the world but can’t get a pedicure— jill (@jrock3888) April 14, 2018

Hahahahahah thought I was hallucinating 😂😂— marina (@dream66666863) April 14, 2018

IM SO GLAD I AINT THE ONLY ONE. This toe damn near gave me a HEART ATTACK— Benadryl Mudflap (@floppytopfin) April 14, 2018

Fotogrāfija iemūžināta Kardašjanas atvaļinājuma laikā - viņa ar māsu Kortniju aprīļa sākumā devās uz Tērksu un Kaikosu.