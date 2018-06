Šomase pusotru gadu pēc notikušā skaidro, kāpēc nosaukusi valsti par «job**u»

«Dzīvoju pēc principa, ka notiek tas, kam jānotiek. Katrs cilvēks ir tiesīgs izteikt savas domas - pat tad, ja kādam tas nepatīk. Un nevajag arī izlikties par to, kas tu neesi. Esmu tieša, vienmēr pasaku savas domas. Acīmredzot bija sakrājies, acīmredzot bija vajadzība visu izteikt. Varēja notikt citādi, bet notika, kā jānotiek. No otras puses - kopš šā notikuma pagājuši divi gadi, esmu mainījusies pati un mainījusies mana attieksme gan pret sevi, gan pasauli. Tad kāpēc vēl cilāt vecus notikumus un piedēvēt cilvēkam to, kas vairs nav saistāms ar viņu?» sarunā ar izdevumu pastāstīja Liene.