Kāds tuvējā apbedīšanas biroja darbinieks izdevumam pastāstīja: «Asiņu tur bija... jūra! Taču tas vīrietis, lai gan bija sašauts un no krūtīm strūklā šļācās asinis, bija vēl dzīvs! Nebija ne pirmsnāves agonijas, ne smagas gārgšanas, viņš vienkārši ļoti mierīgi un lēni elpoja. [..] Ņemot vērā, ka džips bija ietriecies betona žogā, no spēcīgā sitiena mašīnas motors bija iedzīts salonā, Bunkum pie ceļiem. No tiem bija visa āda nodīrāta.»