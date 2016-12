Strēlniekam fantastisks tālmetiens un 18 punkti «Brose» uzvarā pār «Galatasaray Odebank»

Latvijas izlases basketbolists Jānis Strēlnieks piektdien ULEB Eirolīgas pirmā apļa pēdējā spēlē pirmās ceturtdaļas beigās iemeta tālmetienu no otras laukuma puses un mača gaitā guva 18 punktus, kaldinot Bambergas «Brose» uzvaru.

Vācijas čempione «Brose» viesos ar 90:75 (24:19, 23:19, 27:14, 16:23) pārspēja Turcijas klubu Stambulas «Galatasaray Odebank».

Strēlnieks šajā spēlē laukumā bija 26 minūtes un 41 sekundi, kuru laikā iemeta piecus no septiņiem tālmetieniem, vienu no pieciem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat talsinieks tika pie trim atlēkušajām bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm, divām kļūdām, divām piezīmēm, diviem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem un 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

Strēlnieks bija rezultatīvākais spēlētājs «Brose» rindās, bet 14 punkti un 14 atlēkušās bumbas tika Danielam Tiesam. Tikmēr pretiniekiem ar 20 punktiem atzīmējas Ostins Daje.

Pirmajā ceturksnī te viena, te otra komanda atradās vadībā, bet mača pirmā nogriežņa beigās sekmīgāki bija viesi, turklāt Strēlnieks ceturtdaļas pēdējā sekundē no laukuma otras puses raidīja grozā tālmetienu, panākot 24:19. Turpinājumā Bambergas vienība vairoja savu pārsvaru, izcīnot uzvaru ar 90:75.

Tikmēr citā Eirolīgas mačā Kazaņas «Unics» savā laukumā ar rezultātu 83:81 (13:19, 22:25, 28:21, 20:16) pārspēja Atēnu «Panathinaikos Superfoods».

Uzvarētājiem ar 27 gūtiem punktiem un 11 izprovocētām piezīmēm izcēlās Kīts Lengfords, bet pretiniekiem 23 punktus guva Niks Kalatess.

Eirolīgas turnīra pirmais aplis noslēgsies šovakar, kad Daira Bertāna pārstāvētā Stambulas «Dariššafaka Doguš», kur vēl pagājušajā nedēļā treneru kolektīvā strādāja Ainars Bagatskis, viesosies pie Barselonas «Lassa» basketbolistiem.

Jau vēstīts, ka Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Bagatskis ceturtdien savā pirmajā ULEB Eirolīgas mačā pie Izraēlas granda Telavivas «Maccabi FOX» stūres piedzīvoja zaudējumu 88:101 Spānijas vienībai Vitorijas «Baskonia», kuras pieteikumā dalībai šajā turnīrā ir latvietis Artūrs Kurucs.

Ar 12 uzvarām 15 mačos ULEB Eirolīgas līderpozīciju ieņem Maskava CSKA, «Dariššafaka Doguš» ar astoņām uzvarām 14 mačos ir septītā, bet «Brose» ar sešiem panākumiem atrodama 13.pozīcijā.

Šajā sezonā ULEB Eirolīgā piedalās 16 komandas jeb par astoņām mazāk nekā iepriekšējā sezonā. Pamatturnīrā komandas divos apļos tiksies katra ar katru, aizvadot pa 30 spēlēm, bet izslēgšanas spēlēs iekļūs astoņas labākās vienības.