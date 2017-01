Porziņģis Jauno gadu sagaidījis NBA labāko bloķētāju vidū

Ņujorkas «Knicks» latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis 2017.gadu sagaidījis sestajā vietā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) labāko metienu bloķētāju sarakstā.

Par 2016.gada Latvijas gada labāko basketbolistu atzītais Porziņģis šosezon 32 spēlēs bloķējis 62 metienus. Ar vidēji spēlē bloķētiem 1,9 metieniem viņš ieņem sesto vietu līgā.

Vidēji 2,6 metienus mačā bloķējuši Rūdijs Gobērs no Jūtas «Jazz» un Entonijs Deiviss no Ņūorleānas «Pelicans». Tikmēr 2,5 metienus mačā šādā veidā apturējis Indiānas «Pacers» basketbolists Mailss Tērners, bet pa 2,2 un 2,0 blokiem spēlē ir attiecīgi Hasanam Vaitsaidam no Maiami «Heat» un Janim Antetokoumpo no Milvoki «Bucks».

Pirms sestdienas spēlēm Porziņģis šajā sarakstā ieņēma piekto vietu, taču Ahileja trauma viņam liedza piedalīties kalendārā gada pēdējā mačā, kamēr Antetokoumpo vakar paguva bloķēt septiņus metienus. Tāpat arī Porziņģis 11.decembra spēlē pret Losandželosas «Lakers» bloķēja septiņus metienus. Vairāk bloki vienā mačā ir tikai latvieša bijušajam komandas biedram Robinam Lopesam, kurš novembra beigās bloķēja astoņus «Lakers» basketbolistu metienus.

Novembrī latvietis iesaistījās labdarības programmā, kuras ietvaros par katru bloķēto metienu 500 ASV dolāri (470 eiro) aiziet fondam, kas rūpējas par jaunatnes basketbola programmas RENS audzēkņu izglītību. Kopš programmas sākumā viņš ir bloķējis 48 metienus, kas jaunajiem basketbolistiem atnesis 24 000 ASV dolāru (22 800 eiro).

Liepājnieks vidēji spēlē šosezon guvis 20,1 punktu, būdams otrs rezultatīvākais «Knicks» komandā un līgā ieņemot 32.pozīciju. Tikmēr rezultatīvākais ir Oklahomsitijas «Thunder» zvaigzne Rasels Vestbruks, kurš vidēji spēlē guvis 30,9 punktus, bet latvieša komandas biedrs Karmelo Entonijs ar 21,9 punktiem atrodams 23.vietā.

Tāpat Porziņģis vidēji mačā savācis 7,9 atlēkušās bumbas, šajā statistikas rādītājā līgā ieņemot 29.vietu. Labākais cīņā zem groziem ir Vaitsaids, kuram vidēji spēlē 14,3 atlēkušās bumbas, bet Porziņģa komandas biedrs Žoakims Noā ar caurmērā 8,5 bumbām mačā ir 22.vietā līgā.

Latvijas basketbolists vidēji mačā realizējis 45,2% metienus no spēles, tai skaitā 40,2% tālmetienu, šajā statistikas rādītājā ierindojoties 32.pozīcijā.

Tikmēr «Knicks» vidēji spēlē guvusi 105,5 punktus, ieņemot 13.vietu līgā, kamēr rezultatīvākā komanda ir Goldesnteitas «Warriors», kas vidēji mačā sametusi 117,0 punktus.

Tiesa, Ņujorkas basketbolisti ir trešie labākie cīnītāji zem groza. Vidēji mačā ņujorkieši savākuši 46,3 atlēkušās bumbas, kamēr labākā komanda šajā rādītājā ir «Bulls», kam vidēji 47,7 bumbas zem groziem.

Tāpat «Knicks» ir arī trešā labākā bloķētāja līgā. Vidēji spēlē Ņujorkas komanda bloķējusi 5,8 metienus, bet līdere «Warriors» šādā veidā tikusi galā ar 6,2 metieniem.

«Knicks» spēlētāji vidēji mačā realizējuši 79,1% soda metienu un 35,6% tālmetienu, šajos statistikas rādītājos ieņemot attiecīgi astoto un 14.vietu. Tikmēr precīzākā komanda ir Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio «Spurs», kas iemetusi 82,2% soda metienu un 41,0% tālmetienu.

Savukārt Bertāns vidēji mačā laukumā bijis desmit minūtes, kuru laikā guvis 2,6 punktus un savācis 1,1 atlēkušo bumbu.

«Knicks» ar 16 uzvarām 33 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, kamēr līdere ar 25 panākumiem 32 mačos ir pērnās sezonas čempione Klīvlendas «Cavaliers». «Knicks» ceturto sezonu pēc kārtas Jauno gadu sagaidījusi ar negatīvu uzvarēto un zaudēto spēļu bilanci.

Tikmēr «Spurs» ar 27 uzvarām 33 dueļos ir otrajā vietā Rietumu konferencē, kur pirmo pozīciju ieņem līgas līdere «Warriors», kas 34 cīņās tikusi pie 29 panākumiem.

«Spurs» pirmo maču 2017.gadā aizvadīs naktī uz pirmdienu, kad plkst.1 pēc Latvijas laika viesosies pie Atlantas «Hawks». Tikmēr «Knicks» basketbolistiem pirmais mačs Jaunajā gadā būs dienu vēlāk pret Orlando «Magic» komandu.

