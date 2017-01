Porziņģis atgriežas ar 24 punktiem un palīdz «Knicks» pārtraukt sešu zaudējumu sēriju

Latviešu talants Kristaps Porziņģis piektdien pēc trīs spēļu izlaišanas atgriezās laukumā un guva 24 punktus, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas «Knicks» komanda viesos ar 116:111 (32:33, 21:32, 30:31, 15:33) pārspēja Milvoki «Bucks» vienību, pārtraucot sešu zaudējumu sēriju.

«Knicks» maču iesāka ar 9:0 izrāvienu, taču turpinājumā «Bucks» atguva vadību un otrajā ceturtdaļā iekrāja 18 punktu pārsvaru. Ņujorkas basketbolisti ar vairākiem izrāvieniem centās atspēlēties un pamatlaika pēdējā minūtē pārņēma vadību, tiekot pie uzvaras. Tikmēr Porziņģis nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām tika pie sestās piezīmes mačā, kā dēļ viņam spēle noslēdzās priekšlaicīgi.

Porziņģis Ahilleja traumas dēļ izlaida iepriekšējās trīs spēlēs, tajā skaitā arī trešdienas dueli, kurā «Knicks» ar 104:105 piekāpās «Bucks» komandai.

Piektdienas mačā latviešu basketbolists laukumā bija 29 minūtes, kuru laikā realizēja trīs no četriem tālmetieniem, sešus no desmit divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Tāpat viņam sešas atlēkušās bumbas, trīs bloķēti metieni, viena kļūda un sešas piezīmes. «Knicks» ar Porziņģi laukumā ielaida par pieciem punktiem vairāk, nekā iemeta.

Ar 26 punktiem, desmit rezultatīvām piespēlēm un sešām bumbām zem groziem rezultatīvākais «Knicks» rindās bija Karmelo Entonijs, bet 12 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles Derikam Rouzam.

Tikmēr pretiniekiem Jannis Adetokunbo guva 25 punktus, savāca sešas atlēkušās bumbas un bloķēja piecus metienus. Tāpat ar 25 punktiem izcēlās arī Džabari Pārkers, bet 19 punkti Grega Monro kontā.

Porziņģis jau mača pirmajā minūtē izprovocēja Adetokunbo uz noteikumu pārkāpumu un realizēja divus soda metienus, atklājot cīņas rezultātu. Pēc nospēlētām trīsarpus minūtēm liepājnieks panāca 11:6, bet nākamajā minūtē, kad pretinieki bija pietuvojušies līdz vienam punkta, guva vēl vienu grozu. Tiesa, otrā laukuma galā ar tālmetienu atbildēja Adetokunbo, kurš panāca neizšķirtu 13:13, bet vēlāk arī izprovocēja latvieti uz noteikumu pārkāpumu un bloķēja viņu.

Pēc deviņiem ielaistiem punktiem pēc kārtas Porziņģis pirmās ceturtdaļas vidū tika nomainīts. Ņujorkieši četru minūšu laikā panāca neizšķirtu (25:25), bet latvietis laukumā atgriezās pusotru minūti pirms ceturtdaļas beigām, kad tablo vēstīja 28:28. Mača pirmo nogriezni viesi zaudēja ar 32:33, bet otrās ceturtdaļas sākumā Porziņģis ar «sodiņiem» izvirzīja vadībā «Knicks» komandu. Turpinājumā komandas apmainījās ātriem uzbrukumiem, Porziņģim nepilnas pusminūtes laikā realizējot tālu divpunktu metienu un izpildot bloku.

Nākamajās nepilnās četrās minūtēs Ņujorkas komanda ielaida 11 punktus pēc kārtas, bet ceturkšņa vidū Porziņģis devās atpūsties uz rezervistu soliņa (38:53). Bez Latvijas basketbolista laukumā viesi nespēja pietuvoties «Bucks» komandai un pirmo puslaiku zaudēja ar 53:64. Tāpat kā pirmās divas ceturtdaļas, trešo spēles nogriezni atklāja Porziņģa precīzais metiens, šoreiz liepājniekam realizējot «trejaci».

Turpinājumā vēl viens Porziņģa metiens un divi Žoakima Noā «danki» pietuvināja ņujorkiešus līdz mīnus sešiem punktiem (62:68), bet ceturtdaļas piektajā minūtē latvietis panāca jau punkta deficītu (68:69). Uz Porziņga vadīto izrāvienu «Bucks» atbildēja ar deviņiem punktiem, bet četrarpus minūtes pirms ceturtdaļas beigām liepājnieks tika nomainīts (71:80). Līdz ceturkšņa beigām laukuma saimnieku pārsvars pieauga līdz 13 punktiem (96:83), bet ceturtās ceturtdaļas sākumā «Knicks» veica izrāvienu 12:0, divus punktus šajā laikā ieguldot arī Porziņģim.

Ceturtās ceturtdaļas vidū Latvijas zvaigzne realizēja divus tālmetienus pēc kārtas, turklāt nobloķēja arī Adetokunbo, palīdzot «Knicks» basketbolistiem panākt 103:104. Tāpat viens punkts (108:109) komandas šķīra arī nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām, kad Porziņģis pārkāpa noteikumus pret Adetokunbo un sestās piezīmes dēļ bija spiests pamest laukumu. Pamatlaika pēdējās minūtes sākumā Entonijs ar tālmetienu izvirzīja vadībā «Knicks» (112:111), arī atlikušajā spēles laikā noturot pārsvaru un izcīnot uzvaru ar rezultātu 116:111.

«Knicks» pēdējos 12 mačos ir uzvarējusi tikai trīs reizes un Austrumu konferencē ir izkritusi no labāko astotnieka, ar 17 uzvarām 36 mačos ieņemot vien desmito pozīciju. Tikmēr «Bucks» tagad ar 18 uzvarām 35 spēlēs ir šīs konferences sestajā pozīcijā. Savukārt Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio «Spurs» ar 29 uzvarām 36 cīņās ir otrā Rietumu konferencē.

Nākamo spēli «Knicks» aizvadīs jau sestdien, kad viesosies pie Indiānas «Pacers», bet «Spurs» savā laukumā uzņems Šarlotes «Hornets».

