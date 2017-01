BK «Ventspils» uzņem grupas līdervienību «Asvel»

Foto: bkventspils.lv

Latvijas basketbola klubs «Ventspils» šodien savā laukumā aizvadīs FIBA Čempionu līgas regulārā turnīra spēli, tiekoties ar C grupas līdervienību Vilērbānas «Asvel» no Francijas. Mačs sāksies plkst. 19, un to tiešraidē translēs «Lattelekom» televīzijas kanālā «Best4Sport».