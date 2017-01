Bertānam pieci punkti «Spurs» graujošā uzvarā pār «Lakers» basketbolistiem

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien guva piecus punktus, bet viņa pārstāvētā Sanantonio «Spurs» savās mājās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā ar 134:94 (36:24, 36:30, 34:21, 28:19) sagrāva Losandželosas «Lakers» komandu.

«Spurs» izcīnīja šosezon pārliecinošāko panākumu, piedevām punktus guva visi komandas ieteikumā šim mačam esošie spēlētāji.

Bertāns nospēlēja 11 minūtes un septiņas sekundes, trāpot vienīgo divpunktu metienu un vienu no četriem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, izdarīja divas rezultatīvas piespēles un nopelnīja trīs piezīmes, bet latvietim esot laukumā «Spurs» guva par septiņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Uzvarētājiem 31 punktu, no kuriem 23 jau pirmajā puslaikā, guva Kavai Lenards, bet Po Gasols no spēles trāpīja deviņus no deviņiem metieniem, maču noslēdzot ar 22 punktiem. pa 13 punktiem pievienoja arī Lamarkuss Oldridžs un Tonijs Pārkers.

Tikmēr «Lakers» rindās ar 22 punktiem izcēlās Džuliuss Rendls.

Rezultatīvajā spēles pirmajā daļā jau no sākuma krietni labāki bija mājinieki, bet Bertāns laukumā pirmo reizi nāca uz pēdējām sešām ceturtdaļas sekundēm.

Turpinājumā «Spurs» atkal vairāk izmantoja pamatpiecinieku, bet latvietis laukumā atgriezās minūti pirms puslaika pārtraukuma, kad «Spurs» jau bija vadībā ar 64:49.

Arī pēc atpūtas laukumā dominēja mājinieki, pēc trīs ceturtdaļām esot vadībā ar 106:75, kas pēdējā spēles nogrieznī ļāva izmantot tikai rezervistus, tostarp arī Bertānu. Latvietis, kurš iepriekšējos divus mačus bija rezultatīvs, sametot attiecīgi 21 un 11 punktus, šoreiz savu pirmo tālmetienu pa grozu netrāpīja, taču nedaudz vēlāk, metot no laukuma stūra, atklāja savu gūto punktu rēķinu, kuram pievienoja arī vieglus divus punktus no groza apakšas. Tiesa, tuvojoties mača izskaņai, Bertāns garām raidīja divus trejačus.

«Spurs» basketbolisti no spēles realizēja 61% metienu, kas komandai ir sezonas labākais rādītājs. Tāpat Sanantonio vīri šosezon nebija guvuši tik daudz punktu vienā spēlē.

Sanantonio komanda izcīnīja ceturto uzvaru pēdējos piecos mačos, bet šosezon Bertāna pārstāvētais klubs ir ticis pie 31 uzvaras 39 cīņās, kas dod otro vietu visā līgā un Rietumu konferencē, atpaliekot vien no Goldensteitas «Warriors», kam ir par diviem panākumiem vairāk. Tikmēr «Lakers» ar 15 uzvarām 43 spēlēs ir 12.vietā Rietumu konferencē.

LETA jau ziņoja, ka ceturtdien uzvaru izcīnīja arī Ņujorkas «Knicks», taču Kristaps Porziņģis sāpošas Ahilleja cīpslas dēļ šo maču izlaida. «Knicks» ar 18 uzvarām 40 spēlēs ir 11.vietā Austrumu konferencē.

Nākamo spēli «Spurs» aizvadīs sestdien viesos pret Fīniksas «Suns».

