Balso! Porziņģim jākļūst par pirmo latvieti NBA «All-Stars» spēlē

Pirmo reizi esam soli līdz tam, ka latvietis spēlēs kopā ar labākajiem pasaules basketbolistiem NBA līgas zvaigžņu spēlē. Palīdzēsim Kristapam Porziņģim tikt zvaigžņu izlasē. Kristapa dalību zvaigžņu spēlē lielā mērā noteiks līdzjutēju balsojums. Svarīgi, lai Kristaps pēc atbalstītāju balsojumā iekļūtu top trijniekā! Lai tas izdotos, atlikušajās balsojuma dienās Latvijai kopā nepieciešams savākt vismaz 300 000 balsu. Balsojums noslēgies 16.janvārī.

Kā vari palīdzēt Kristapam Porzinģim kļūt par pirmo latvieti NBA «All-Stars» spēlē?

Šodien, sestdien, svētdien un pirmdien balso Facebook, Twitter un Google:

Katru dienu ieraksti savā Facebook vai Twitter profilā Kristaps Porzingis #NBAVote vai retvīto, dalies ar ierakstu, kur kāds cits ierakstījis Kristaps Porzingis #NBAVote

vai retvīto, dalies ar ierakstu, kur kāds cits ierakstījis Balsi nodot var arī Google meklētājā, autorizējoties ar gmail kontu

Balsi var nodot arī NBA mājaslapā

Ja katru dienu nodosi savu balsi gan Facebook, gan Twitter, gan Google, tad Kristaps saņems no Tevis trīs balsis. Balsojumu var veikt katru dienu no jauna. Balsojumu, protams, veicam ne no darba datoriem, bet gan no saviem tālruņiem, planšetēm, mājas datoriem. Aicini balsot arī savus draugus un paziņas!

Gruzīni aktīvi balso par savu basketobolistu Zaza Pachulia. Vai latvieši palīdzēs Kristapam?

