Porziņģim sestā vieta NBA Visu zvaigžņu spēles balsojumā

Latviešu talants Kristaps Porziņģis izcīnījis sesto vietu Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles līdzjutēju, mediju un basketbolistu balsojumā starp Austrumu konferences uzbrucējiem un centra spēlētājiem, liecina turnīra rīkotāju ceturtdien publicētie gala rezultāti.

Līdz ar to Porziņģis neiekļuva Zvaigžņu spēles Austrumu konferences sākumsastāvā, taču viņš saglabā cerības tikt iekļauts starp rezervistiem.

Porziņģis līdzjutēju balsojumā ieņēma septīto vietu, basketbolisti viņam atvēlēja piekto vietu, bet mediji – sesto pozīciju. Ar vidējo atzīmi 6,25 liepājnieks ierindojās sestajā vietā.

Austrumu konferencē šajā balsojumā trīs pirmās vietas ieguva Klīvlendas «Cavaliers» zvaigzne Lebrons Džeimss, bet trīs otrās vietas tika atvēlētas Grieķijas basketbolistam Jannim Adetokunbo no Milvoki «Bucks». Savukārt trešajā vietā ierindojās Čikāgas «Bulls» spēlētājs Džimijs Batlers, kurš saņēma 4,25 punktus.

Tikmēr astotais ar atzīmi 7,5 bija Porziņģa komandas biedrs Karmelo Entonijs, kuram līdzjutēji un basketbolisti atvēlēja sesto vietu, bet daudz skarbāki bija mediji, kuru balsojumā viņš bija divpadsmitais.

Aiz Porziņģa balsojumā palika tādi basketbolist kā Pols Džordžs no Indāinas «Pacers», Džabari Pārkers no «Bucks» un Hasans Vaitsaids no Maiami «Heat».

Austrumu konferences sākumsastāvā iekļuva arī aizsargi Kairijs Ērvings no «Cavaliers» un Demars Derozans no Toronto «Raptors». Aizeja Tomass no Bostonas «Celtics» saņēma tikpat punktus, cik Derozans, 2,75, taču «Raptors» aizsargs bija augstākā vietā līdzjutēju balsojumā, līdz ar to viņš iekļuva Austrumu konferences komandas sākumsastāvā.

Savukārt Rietumu konferencē uzbrucēju un centra spēlētāju konkurencē uzvarēja Kevins Durants no Goldensteitas «Warriors», kurš bija pirmais visos trīs balsojumos. Otrā vieta ar 2,5 punktiem bija Dāvja Bertāna komandas biedram Kavai Lenardam no Sanantonio «Spurs», bet trešo vietu ieguva Entonijs Deiviss no Ņūorleānas «Pelicans».

Tikmēr sesto vietu ieņēma «Warriors» basketbolists Zaza Pačulija, kuram līdzjutēji, pateicoties aktīvai balsošanai viņa dzimtajā Gruzijā, ierindoja otrajā vietā, bet spēlētāji un mediji viņam atvēlēja attiecīgi 12. un 10.vietu

Daudz sīvāka konkurence Rietumos bija starp aizsargiem, kur atzīmi 2,0 saņēma Stefans Karijs no «Warriors», Džeimss Hārdens no Hjūstonas «Rockets» un Rasels Vestbruks no Oklahomsitijas «Thunder». Līdzjutēju balsojumā Karijs un Hārdens bija augstāk par Vestbruku, līdz ar to viņi iekļuva Rietumu konferences sākumsastāvā.

Lai iekļūtu Zvaigžņu spēles sākumsastāvā, balsojumā jātiek labāko trijniekā, tomēr šosezon līdzjutēji balsis skaitījās kā 50% no kopējā balsojuma, bet pa 25% no balsīm piederēja patlaban aktīvajiem līgas basketbolistiem un Ziemeļamerikas medijiem. Basketbolisti varēja balsot gan par sevi, gan saviem komandas biedriem.

Balsošana sākās 25.decembrī un ilga līdz 16.janvārim.

Zvaigžņu spēles rezervisti tiks nosaukti 26.janvārī, bet pats mačs notiks 19.februārī.

Iepriekšējā sezonā «Knicks» latviešu zvaigznei Porziņģim pietrūka 100 000 balsu, lai iekļūtu NBA Visu zvaigžņu spēles Austrumu konferences sākumsastāvā, bet vēlāk viņš netika izraudzīts arī starp rezervistiem.

Tiesa, liepājnieks piedalījās NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē, kur Starptautiskās komandas sastāvā guva 30 punktus. NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē sacentās spilgtākie pirmgadnieki un labākie no spēlētājiem, kas NBA aizvada otro sezonu.

Līdzjutēji NBA Visu zvaigžņu spēles sākumsastāvu nosaka jau kopš 1974./75.gada sezonas.

NBA Visu zvaigžņu spēle norisināsies 19.februārī Ņūorleānā. Sākotnēji šim paraugmačam bija jānorisinās Šarlotē, bet vēlāk tas tika pārcelts uz Ņūorleānu, jo Ziemeļkarolīnas štatā, kur atrodas Šarlote, noteikumi diskriminē transpersonas to iespējās izvēlēties tualeti.

Iepriekš Ņūorleānā NBA Visu zvaigžņu spēle norisinājās 2008. un 2014.gadā.

Iepriekšējā sezonā NBA Visu zvaigžņu spēle notika Kanādas pilsētā Toronto. Šī bija pirmā reize, kad pasākums tika rīkots ārpus ASV robežām.

