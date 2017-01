«Ventspils» oficiāli nodrošinājuši vietu FIBA Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs

Latvijas klubs «Ventspils» vēl pirms pēdējās kārtas oficiāli ir nodrošinājis sev vietu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs, piektdien paziņoja turnīra rīkotāji.

«Ventspils» komanda pirms pēdējās kārtas C apakšgrupā ar septiņām uzvarām 13 spēlēs ieņem ceturto vietu. Pēdējā kārtā Kurzemes klubs uzņems latviešu basketbolista Žaņa Peinera pārstāvēto Grieķijas klubu Saloniku PAOK, taču jau pirms šīs cīņas «Ventspils» ir garantējuši vietu izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā.

Zemāk par piekto vietu savā grupā «Ventspils» vairs nevar noslīdēt.

Turnīra nolikums paredz, ka pēc divu apļu turnīra izslēgšanas sacensībām kvalificēsies piecu grupu četras labākās komandas un četras labākās no piecām piekto vietu ieguvējām, starp kurām vieta jau ir garantēta arī ventspilniekiem.

Savukārt izslēgšanas turnīra otrajai kārtai jeb astotdaļfinālam uzreiz kvalificēsies piecu grupu uzvarētājas un trīs labākās otro vietu ieguvējas, taču «Ventspils» basketbolistiem noteikti būs jāpiedalās jau «pplay-off» pirmajā kārtā.

Pirms pēdējās kārtas C apakšgrupā līdere ar desmit uzvarām 13 spēlēs ir Francijas vienība Vilērbānas «Asvel», ar deviņiem panākumiem seko Klaipēdas «Neptūnas» no Lietuvas un Oldenburgas «Ewe Baskets» no Vācijas, bet «Ventspils» un PAOK vienībām ir attiecīgi septiņas un sešas uzvaras. Tālāk ar četrām uzvarām seko Rolanda Freimaņa pārstāvētā Turcijas komanda Ušakas «Muratbey» un Varēzes «Openjobmetis» no Itālijas, bet pēdējā ar trīs uzvarām un desmit neveiksmēm ir Polijas komanda Radomas «Rosa».

LETA jau ziņoja, ka trešdien «Ventspils» viesos Klaipēdā ar 68:84 zaudēja «Neptūnas» komandai, tādējādi pārtraucot četru uzvaru sēriju šī turnīra ietvaros.

