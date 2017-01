Porziņģa krekli sezonas pirmajos mēnešos bijuši septītie pirktākie NBA

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas «Knicks» latviešu zvaigznes Kristapa Porziņģa krekli bijuši septītie pirktākie šīs sezonas pirmajos mēnešos, turklāt tie bijuši populārākie Ņujorkas štatā, vēsta līga.

Dati apkopoti, ņemot vērā NBA mājaslapā «NBAStore.com» pārdoto kreklu skaitu, laika posmā no oktobra līdz decembra izskaņai.

Visvairāk līdzjutēji iecienījuši Goldensteitas «Warriors» zvaigznes Stefana Karija kreklus, bet otrajā vietā seko pērnās sezonas čempiones Klīvlendas «Cavaliers» līderis Lebrons Džeimss. Karijam un Džeimsam seko viņu komandas biedri - attiecīgi Kevins Durants un Kairijs Ērvings.

Reklāma

Piektais ir Rasels Vestbruks no Oklahomsitijas «Thunder», sesto vietu ieņem Dveins Veids no Čikāgas «Bulls», bet viņam seko Porziņģis. Aiz latvieša astotajā vietā ir Dāvja Bertāna komandas biedrs Sanantonio «Spurs» komandā Kavai Lenards, devītais ir Džimijs Batlers no «Bulls», bet pirmo desmitnieku noslēdz Porziņģa komandas biedrs Deriks Rouzs. Savukārt 15.vietā ir vēl viens Ņujorkas kluba basketbolists Karmelo Entonijs.

Pārdotāko kreklu sarakstā debitējis Milvoki «Bucks» vienību pārstāvošais Grieķijas basketbolists Jannis Adetokunbo, kurš atrodams 14.pozīcijā.

Karija krekli ir pārdotākie 43 ASV štatos, bet latvieša apģērbu iecienījuši Ņujorkas štata iedzīvotāji.

«Knicks» basketbolistu pārstāvniecība pārdotāko kreklu saraksta augšgalā ļauj Ņujorkas vienībai ieņemt piekto vietu komandu vērtējumā. Visvairāk tiek tirgota «Warriors» atribūtika, otro vietu ieņem «Cavaliers», trešā ir Losandželosas «Lakers», bet ceturtajā pozīcijā atrodama «Bulls», kamēr tieši aiz «Knicks» ir Bertāna pārstāvētā «Spurs».

Pērnajā sezonā Porziņģa krekli bija ceturtie pirktākie līgā.

Porziņģis, kuram šī ir otrā sezona NBA, šosezon 39 spēlēs vidēji iemetis 18,9 punktus, savācis 7,1 atlēkušo bumbu un bloķējis 1,9 metienus.

Tikmēr «Knicks» ar 20 uzvarām 46 mačos ir 11.pozīcijā Austrumu konferencē.

Saistītie raksti