Bertāns ar lielisku precizitāti un 17 punktiem neglābj «Spurs» no zaudējuma

Latviešu uzbrucējs Dāvis Bertāns piektdien realizēja piecus tālmetienus un kopā guva 17 punktus, bet viņa pārstāvētā Sanantonio «Spurs» komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē ar 103:119 (20:23, 37:25, 27:37, 19:34) viesos piekāpās Ņūorleānas «Pelicans».

Viena no līgas līderēm piedzīvoja tikai piekto zaudējumu izbraukumā šosezon, bet Bertāns jau trešajā spēlē pēc kārtas iemeta vismaz desmit punktus.

Bertāns nospēlēja 20 minūtes, kuru laikā trāpīja vienu no diviem izpildītajiem divpunktu raidījumiem un piecus no septiņiem tālmetieniem. Viņš izcēlās arī ar vienu atlēkušo bumbu, vienu pārtvertu piespēli, vienu bloku un divām piezīmēm.

Tiesa, laikā kamēr Bertāns spēlēja, «Spurs» ielaida par 14 punktiem vairāk nekā iemeta.

Bertāns pirmoreiz savā NBA karjerā realizēja vairāk par trim tālmetieniem un izpildīja tik daudz metienus no spēles. Tomēr šis nav viņa rezultatīvākais mačs, jo 7.janvārī latvietis pret Šarlotes «Hornets» sameta 21 punktu. Toreiz viņš realizēja četrus no pieciem tālmetieniem, bet septiņus punktus guva no soda metiena līnijas.

Bertāns pirmoreiz karjerā trijos mačos pēc kārtas sasniedzis desmit punktu robežu, jo iepriekšējos divos dueļos viņa rēķinā bija attiecīgi 11 un 12 punkti. Tikmēr «Spurs» pārtrauca piecu uzvaru sēriju.

«Spurs» rindās ar 23 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kavai Lenards, bet Bertāns ar 17 punktiem bija otrs rezultatīvākais spēlētājs un labākais no rezervistiem.

Tikmēr «Pelicans» rindās ar 23 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džrū Holidejs, 21 punktu guva Terenss Džonss, bet pa 16 punktiem sameta Solomons Hils un pēdējā laikā regulāri traumas ārstējošais Entonijs Deiviss, kuram bija arī iespaidīgas 22 atlēkušās bumbas.

Spēli «Spurs» sāka droši un sākuma daļā veica deviņu punktu izrāvienu, bet pirmās ceturtdaļas beigās, kad laukumā jau bija latvietis, ar 11 punktiem pēc kārtas atbildēja mājinieki. Tomēr tieši Bertāns ar realizētu tālmetienu to pārtrauca. Nākamajā aizsardzībā latvietis pārkāpa noteikumus pret pretinieku zvaigzni Deivisu, bet pēc pirmajām 12 minūtēm «Spurs» zaudēja ar 20:23.

Otrās ceturtdaļas ievadā latvietis joprojām bija laukumā un pirmajā uzbrukumā trāpīja vēl vienu trīspunktu raidījumu, tomēr, kad pāri viņa rokām tika iemest tālmetiens, Bertānu nomainīja. Puslaika izskaņā latvietis nospēlēja vēl vienu minūti un viena no līgas līderēm «Spurs» jau atradās priekšā ar 57:48.

Otrais puslaiks izdevās Bertānam, bet ne «Spurs» komandai. Kad latvietis trešās ceturtdaļas vidū izgāja laukumā, viesi vēl bija priekšā ar 68:63, tomēr nākamās minūtes laikā vadība tika izlaista. Trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām Bertāns vēl panāca 72:71, tomēr tā arī bija pēdējā reize cīņā, kad «Spurs» atradās priekšā. Ceturtdaļas pēdējā pusotrā minūtē latvietis vēl iemeta divus tālmetienus, bet «Spurs» zaudēja ar 84:85.

Izšķirošā perioda ievadā, atrodoties laukumā latvietim, «Hornets» guva pirmos septiņus punktus, bet pēc tam Bertāns laukumā atgriezās, kad «Spurs» jau zaudēja ar 95:110. Kaut līdz spēles beigām viņš iemeta vēl vienu tālmetienu, «Spurs» piedzīvoja otro smagāko neveiksmi šosezon.

Nākamās četras spēles «Spurs» aizvadīs savā laukumā, pirmajā no tām svētdien uzņemot Dalasas «Mavericks».

Grega Popoviča vadītā «Spurs» komanda ar 36 panākumiem 46 mačos joprojām atrodas stabilā Rietumu konferences otrajā pozīcijā, par trīs zaudējumu tiesu atpaliekot no pērnās sezonas līgas finālistes Goldensteitas «Warriors».

Savukārt «Pelicans» ar 19 uzvarām ir konferences desmitajā pozīcijā.

