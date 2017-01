Hārdens kļūst par pirmo NBA basketbolistu, kurš otro reizi pie «triple-double» tiek ar vismaz 50 gūtiem punktiem

Hjūstonas «Rockets» līderis Džeimss Hārdens piektdien kļuva par pirmo basketbolistu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vēsturē, kurš vienas sezonas laikā pie diviem «triple-double» ticis gūstot vismaz 50 punktus spēlē.

«Rockets» piektdien viesos ar 123:118 (31:28, 30:33, 33:21, 29:36) pārspēja Filadelfijas «76ers» komandu.

Hārdens guva 51 punktu, izcīnīja 13 atlēkušās bumbas un izdarīja 13 rezultatīvas piespēles.

«Rockets» basketbolists šosezon 31.decembra spēlē pret Ņujorkas «Knicks» pie «triple-double» tika sametot 53 punktus, kas ir viņa karjeras rekords. Līdz šim nevienam spēlētājam pie diviem «triple-double» sezonā nebija izdevies tikt ar tik augstu rezultativitāti.

Šosezon Hārdens pie «triple-double» jeb divciparu rādītājiem trīs statistikas kategorijās ticis 14 reizes.

«Vēlējos būt agresīvs un koncentrēties uzbrukumam,» pēc mača sacīja «Rockets» līderis. «Pēc iepriekšējās cīņas, kurā zaudējām, es devos uz sporta zāli un trenēju savu metienu, lai atgūtu pārliecību.»

Hārdens piektdien aizvadītajā mačā no spēles trāpīja 16 no 28 metieniem, tostarp sešus no 11 tālmetieniem, kā arī iemeta 13 no 14 «sodiņiem». Viņš teicami darbojās mača izskaņā, pēdējo astoņu minūšu laikā gūstot 17 punktus un neļaujot «76ers» komandai samazināt starpību.

Uzvarētājiem 21 punktu guva arī Nene, bet zaudētājiem ar 32 punktiem izcēlās NB debitants Žoels Embīds, kurš laukumā atgriezās pēc trīs spēļu izlaišanas, jo ārstēja ceļgala traumu.

«Rockets» pārtrauca divu zaudējumu sēriju.

Citā mačā NBA čempione Klīvlendas «Cavaliers» mājās ar 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43) uzvarēja Bruklinas «Nets», pārtraucot trīs zaudējumu sēriju. Uzvarētājiem Lebrons Džeimss guva 31 punktu.

LETA jau ziņoja, ka latviešu basketbolisti Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns, piektdien, uzbrūkot ar augstu precizitāti, sameta attiecīgi 18 un 17 punktus. Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas «Knicks» komanda pieveica kopvērtējuma tiešo konkurenti, bet Bertāna pārstāvētā Sanantonio «Spurs» piekāpās kopvērtējumā daudz zemāk esošai vienībai.

Pērnā gada Latvijas labākais sportists Porziņģis pirmoreiz savā NBA karjerā iemeta pirmos sešus metienus no spēles un palīdzēja «Knicks» ar 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20) mājās pieveikt Šarlotes «Hornets».

Tikmēr Bertāns realizēja piecus tālmetienus un kopā guva 17 punktus, bet viņa pārstāvētā Sanantonio «Spurs» komanda ar 103:119 (20:23, 37:25, 27:37, 19:34) viesos piekāpās Ņūorleānas «Pelicans».

Viena no līgas līderēm piedzīvoja tikai piekto zaudējumu izbraukumā šosezon, bet Bertāns jau trešajā spēlē pēc kārtas iemeta vismaz desmit punktus.

Ar 21 panākumu 48 spēlēs «Knicks» komanda joprojām ir Austrumu konferences 11.pozīcijā, tomēr astotajā pozīcijā astotā Čikāgas «Bulls» vienība tagad ir tikai divu uzvaru attālumā.

Savukārt «Spurs» komanda ar 36 panākumiem 46 mačos joprojām atrodas stabilā Rietumu konferences otrajā pozīcijā, par trīs zaudējumu tiesu atpaliekot no pērnās sezonas līgas finālistes Goldensteitas «Warriors».

