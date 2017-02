Latvijas U-19 basketbolistes uzzinājušas pretinieces pasaules čempionātā

Latvijas meiteņu U-19 basketbola izlase pasaules čempionātā Itālijas pilsētā Udinē C grupas turnīrā no 22. līdz 24. jūlijam spēlēs ar Francijas, Dienvidkorejas un Kanādas komandām.

Neatkarīgi no grupā ieņemtās vietas visas komandas 26. jūlijā spēlēs astotdaļfinālā, sacenšoties ar D kvarteta vienībām (Austrālija, Ungārija, Japāna un Amerikas zonas pārstāve). Uzvarētājas turpinās cīņu par 1.-8., zaudētājas – par 9.-16. vietu. Finālspēles notiks 30.jūlijā.

«Pasaules čempionātā visi pretinieki ir spēcīgi un interesanti. Varbūt mazliet vieglāk būtu bijis spēlēt ar Āfrikas komandu, bet ar Āzijas vienībām to darīt būs interesantāk.

Francijas 1998. gadā dzimušo spēlētāju izlase uzvarēja Eiropas U18 čempionātā. Pusfinālā mēs viņām zaudējām ar 44:53, sagādājot pretiniecēm nopietnas problēmas uzbrukumā, bet arī paši saskaroties ar ļoti labu Francijas izlases aizsardzību, kas parādīja robus mūsu spēlētāju individuālajā meistarībā. Par Kanādas un Korejas komandām tagad ievāksim vizuālo informāciju. Kanādietes ir Amerikas zonas vicečempiones, korejietes Āzijas čempionātā izcīnīja trešo vietu.

Svarīgi, lai mūsu spēlētājām izdotos izvairīties no savainojumiem. Atšķirībā, piemēram, no Francijas izlases, kas katru reizi izlases komplektē no pamatgadiem, mums talkā būs jāņem 1999. un droši vien arī 2000.gadā dzimušās spēlētājas. Pirmais mērķis – grupā tikt pēc iespējas augstāk, lai astotdaļfinālā nebūtu jācīnās ar favorītēm,» Latvijas Basketbola savienības (LBS) mājas lapā citēts Latvijas U-19 izlases galvenais treneris Ainārs Čukste.

Grupas pasaules čempionātā juniorēm

# A grupa B grupa C grupa D grupa 1 Ķīna Puertoriko Kanāda Ungārija 2 Mali Krievija Latvija Austrālija 3 ASV Ēģipte Francija Japāna 4 Itālija Spānija Koreja (Amerika)

D grupā viena vieta rezervēta Amerikas zonas pārstāvēm. Amerikas U-18 čempionātā trešo vietu izcīnīja Brazīlijas izlase, taču šīs valsts Basketbola federācija uz laiku ir diskvalificēta un nav skaidrs, kad sankcijas tiks atsauktas.

Pasaules U-19 čempionāts meiteņu komandām tiek rīkoti kopš 1985.gada un šogad risināsies ar jaunu nosaukumu – U-19 Pasaules kauss.

Latvijas basketbolistēm šis būs trešais starts pasaules labāko nomadu konkurencē. 2003. gadā Latvijas U-21 izlase (1982.gadā dzimušās un jaunākas – Anete Jēkabsone, Ieva Kubliņa, Zane Teilāne, Kristīne Kārkliņa, Anda Eibele, Aija Brumermane) grupas turnīrā uzvarēja visās piecās spēlēs, bet izslēgšanas mačos piedzīvoja trīs zaudējumus un finišēja 8.vietā. Pērn Latvijas U17 izlase (1999. dzimšanas gads un jaunākas) pasaules čempionātā ierindojās 10. vietā.

Latvijas puiši divreiz startējuši pasaules U-19 čempionātā – 9.vieta 1999.gadā un 10.vieta 2011.gadā.