Porziņģis atgriežas ar «double-double» un palīdz «Knicks» uzveikt NBA pastarīti

Pērnā gada Latvijas labākais sportists Kristaps Porziņģis trešdien, joprojām esot nevesels, pamanījās izcelties ar 19 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, bet Ņujorkas «Knicks» komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē viesos tikai ceturtajā ceturtdaļā izglābās no zaudējuma pret sacensību pastarīti Bruklinas «Nets».

Aizvadītajā mačā «Knicks», lielāko daļu mača rādot ļoti nevarīgu sniegumu, uzvarēja ar 95:90 (15:27, 23:18, 26:24, 31:21), bet Porziņģis pamanījās savākt pirmo «double-double» vairāk nekā mēneša laikā.

Porziņģis vēdera vīrusa dēļ otrdien izlaida «Knicks» spēli Vašingtonā, kurā ar 101:117 tika zaudēts vietējai «Wizards» vienībai, un vēl trešdienas rītā tika ziņots, ka latvietis varētu nepiedalīties arī nākamajā cīņā, tomēr neilgi pirms dueļa tika paziņots, ka viņš dosies laukumā. Vienība gan nenoliedza, ka latvietis pēdējo 24 stundu laikā nav daudz ēdis un nav pilnībā gatavs mačam.

«Knicks» komanda un arī pats Porziņģis trīs ceturtdaļas aizvadīja ļoti neizteiksmīgā cīņā, bet noslēdzošajā periodā latvietis iemeta 12 punktus un bija viens no vienības spārnotājiem, palīdzot gūt grūtu uzvaru. «Knicks» aizvadīja 22.spēli kopš Ziemassvētkiem un tika vien pie sestā panākuma, bet nākamās piecas cīņas tai gaidāmas savā laukumā.

Aizvadītajā mačā tieši Porziņģis kļuva par rezultatīvāko spēlētāju «Knicks» komandā, bet viņa labākais draugs Villijs Ernangomess piebalsoja ar 16 punktiem un 16 bumbām zem groziem, aizvadot sekmīgāko sniegumu savā NBA karjerā.

«Knicks» lielākā zvaigzne Karmelo Entonijs ceturtajā ceturtdaļā neizgāja laukumā, dueli noslēdzot ar 15 punktiem, bet 12 punktus iemeta viens no «Knicks» tālākajiem rezervistiem Saša Vujačičs, kurš dienu iepriekš nospēlēja piecas minūtes, bet pirms tam astoņās cīņās pēc kārtas nebija piecēlies no rezervistu soliņa.

Tāpat Vujačičs iegāja «Knicks» 70 gadus ilgajā vēsturē, kļūstot par pirmo spēlētāju, kurš vienā mačā divreiz spējis realizēt trīs punktus ar sodu.

«Knicks» vienībai izmežģītas potītes dēļ joprojām nepalīdzēja Deriks Rouzs, kurš cer atgriezties laukumā nākamajā cīņā.

Porziņģis laukumā bija 25 minūtes, grozā trāpot sešus no 11 divpunktu raidījumiem, vienu no četriem tālmetieniem un četrus no septiņiem soda metieniem. Bez 12 bumbām zem groziem viņam bija arī divi bloki, divas kļūdas un piecas piezīmes.

Latvieša +/- rādītājs +15 bija otrs labākais mačā, bet, piemēram, Entonijam tas bija -15.

Porziņģis «double-double» savāca pirmoreiz kopš 30.decembra, jo pirms tam viņš šogad nebija guvis vairāk par astoņām bumbām zem groziem. 15 metienus no spēles viņš arī izpildīja pirmoreiz kopš 30.decembra, bet tik daudz soda metienu viņš nebija veicis vēl vienu spēli ilgāk. Latvietis piektajā cīņā pēc kārtas nopelnīja vismaz piecas piezīmes, un viņš joprojām ir aktīvākais sodu sitējs visā līgā.

«Nets» komanda zaudēja jau septītajā spēlē pēc kārtas, bet mājiniekiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Rondejs Holiss-Džefersons.

Porziņģis maču ātri iesāka ar diviem neprecīziem metieniem, bet savāca pāris atlēkušās bumbas. Savukārt «Knicks» Ņujorkas vienību duelī ielaida pirmos sešus punktus un jau ar pirmajām minūtēm nokļuva iedzinējos. Savu punktu rēķinu Porziņģis atklāja otrās ceturtdaļas pirmajā uzbrukumā, tomēr tobrīd viesiem jau bija 12 punktu deficīts.

Katrā no pirmajām trim ceturtdaļām Porziņģis spēlēja pirmās minūtes. Kopumā viņš rādīja samērā neveiksmīgu sniegumu, kaut spēja diezgan aktīvi papildināt savu atlēkušo bumbu ieskaiti. Īpaši nepatīkamu brīdi latvietis piedzīvoja trešās ceturtdaļas vidū, kad viņu zem groza bloķēja augumā daudz īsākais Rendijs Fojs.

Tomēr viss mainījās ceturtajā ceturtdaļā. Porziņģis cīņā iesaistījās otrās minūtes izskaņā, kad «Knicks» bija nokļuvusi iedzinējos ar 66:76, bet nākamās minūtes un 40 sekunžu laikā viesi izlīdzināja rezultātu. Vispirms Porziņģis trāpīja divus pustālos metienus, turpinājumā Vujačičs otro reizi mačā guva trīs punktus ar sodu, bet vēl pēc brīža serbs realizēja arī pustālo raidījumu. Tobrīd Bruklinas arēnā laukumā pilnībā dominēja «Knicks» līdzjutēji un viesi, sava snieguma spārnoti, ceturtās ceturtdaļas vidū pēc latvieša metiena pirmoreiz mačā izvirzījās vadībā - 79:78.

Kaut «Nets» uz brīdi vēl spēja nokļūt priekšā, «Knicks» arī visu atlikušo mača daļu darbojās ar lielu iedvesmu un noveda dueli līdz uzvarai, turklāt pusminūti pirms pamatlaika beigām latvietis iemeta tālmetienu, kurā bumba vispirms atsitās pret stīpu un arī vairogu. Porziņģis nospēlēja līdz pat mača beigām, kamēr «Knicks» līderis Entonijs pēdējās 12 minūtēs neizgāja laukumā, atbalstot komandas partnerus no rezervistu soliņa.

Ar 22 panākumiem 51 spēlē «Knicks» komanda joprojām ir Austrumu konferences 11.pozīcijā. Astotajā pozīcijā esošajai Šarlotes «Hornets» vienībai ir 23 uzvaras 49 cīņās.

Tikmēr «Nets» ar deviņiem panākumiem 49 cīņās ir konferences un arī visas līgas noslēdzošajā pozīcijā.

Nākamās piecas spēles «Knicks» aizvadīs savā laukumā. Vispirms sestdien tiks uzņemta pēdējā laikā neveiksmīgu sniegumu rādošā čempione Klīvlendas «Cavaliers», kam sekos dueļi ar Losandželosas vienībām «Lakers» un «Clippers», kā arī Denveras «Nuggets», bet latviešu līdzjutējiem īpaši gaidīts būs 12.februāra mačs, kad Ņujorkā viesosies Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio «Spurs» vienība.

«Spurs» patlaban ar 37 uzvarām 48 spēlēs ieņem otro vietu Rietumu konferences ieskaitē.

