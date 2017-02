Strēlnieks iekļuvis starp ULEB Eirolīgas kārtas vērtīgākajiem basketbolistiem

Latviešu basketbola saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks no Vācijas čempiones Bambergas «Brose» kļuvis par vienu no ULEB Eirolīgas 21.kārtas vērtīgākajiem spēlētājiem.

Strēlnieks ceturtdien, uzbrūkot nekļūdīgi, 21 minūtes laikā iemeta 25 punktus, palīdzot Brose" ar 90:75 savā laukumā apspēlēt Latvijas izlases galvenā trenera Ainara Bagatska vadīto Telavivas "Maccabi FOX".

Šajā cīņā latvietis trāpīja visus piecus divpunktu raidījumus un arī visus piecus tālmetienus, kā arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un veica četras rezultatīvas piespēles, kas viņam ļāva tikt pie 28 efektivitātes punktiem.

Strēlnieka 28 efektivitātes punkti bija piektais labākais rezultāts starp šīs kārtas vērtīgākajiem basketbolistiem.

Tāpat latvietis iekļauts šīs UELB Eirolīgas kārtas simboliskajā izlasē.

Tikmēr par kārtas vērtīgāko spēlētāju kļuva Deriks Brauns no Turcijas kluba Stambulas «Anadolu Efes», kurš uzvarā pār Serbijas vienību Belgradas «Crvena Zvezda mts» atzīmējās ar 20 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām, bet kopumā viņa sniegums tika klasificēts ar 33 efektivitātes punktiem.

Otrais vērtīgākais basketbolists bija Ēriks Grīns no Grieķijas vienības Pireju «Olympiacos», kurš komandas uzvaru pret Kazaņas «Unics» no Krievijas kaldināja ar 25 punktiem, grozam uzbrūkot ar augstu precizitāti un par to nopelnot 31 efektivitātes punktu.

Savukārt Spānijas granda Madrides «Real» slovēņu tīnis Luka Dončičs panākumā pret citu šīs valsts klubu Vitorijas «Baskonia» atzīmējās ar 16 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, tikdams pie 30 efektivitātes punktiem.

Ceturtais vērtīgākais basketbolists šajā kārtā bija Daira Bertāna komandas biedrs Turcijas klubā Stambulas «Dariššafaka Doguš» Bredlijs Vanameikers, kurš neveiksmē pret Itālijas komandu Milānas «EA7 Emporio Armani» atzīmējās ar 20 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, iegūstot 29 efektivitātes punktus.

Savukārt pa 28 efektivitātes punktiem ieguva Strēlnieks un Georgs Printezis, kurš duelī pret «Unics» iemeta 20 punktus.

ULEB Eirolīgas līderpozīcijā ar 16 uzvarām 21 mačā atrodas Madrides «Real» komanda. Tikmēr pa 15 uzvarām ir Maskavas CSKA un Pireju «Olympiacos» kontā, bet ar 14 uzvarām seko Stambulas «Fenerbahce» vienība.

Tikmēr «Dariššafaka Doguš» ar desmit uzvarām ieņem devīto vietu, «Brose» ar astoņām uzvarām ir 11.pozīcijā, bet «Maccabi FOX» tikusi pie septiņiem panākumiem, kas tai dod vien 14.vietu 16 komandu vidū.

Šajā sezonā ULEB Eirolīgā piedalās 16 komandas jeb par astoņām mazāk nekā iepriekšējā sezonā. Pamatturnīrā komandas divos apļos tiksies katra ar katru, aizvadot pa 30 spēlēm, bet izslēgšanas spēlēs iekļūs astoņas labākās vienības.

