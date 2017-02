Vēsturiska diena Latvijas basketbolā. Latvietis pret latvieti NBA

Tā vēl nekad nav bijis. Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā svētdienas vakarā aci pret aci pirmo reizi laukumā tiksies divi latvieši. Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas komanda «Knicks» savā laukumā «Madison Square Garden» uzņems Dāvi Bertānu un Sanantonio «Spurs». Spēle Latvijā gana ērtā laikā - sāksies plkst. 22.30, un to tiešraidē translēs «Lattelecom» kanālā «Best4SportTV».

Latvijas basketbolā šī ir pirmā sezona, kad vienlaikus pasaules spēcīgākajā līgā spēlē divi latvieši. Jā, spēlē, nevis deldē soliņu.

24 gadus vecais Bertāns soli pa solim iemantojis galvenā trenera Grega Popoviča simpātijas. To pie šā prasīgā speciālista nav vienkārši izdarīt. Bertāns debijas sezonā trīs reizes maču sācis starta piecniekā un laukumā atradies vairāk nekā 20 minūtes, turklāt gana produktīvi. Rūjienieša trumpis ir uzbrukums no tālās distances. Līdz šim viņš realizējis 39,6% trīspunktu metienu.

Porziņģa vieta «Knicks» sastāvā ir krietni stabilāka. Liepājnieks ir pamatpiecnieka spēlētājs un viens no Ņujorkas komandas līderiem. Tiesa, «Knicks» sekmes nav tik spožas, kā pirms sezonas paredzēja pat rūdītākie NBA apskatnieki. Liela daļa no tiem, vērtējot vienības potenciālu un talantu, saskatīja drošu vietu izslēgšanas turnīrā. Kopš decembra vidus «Knicks» piedzīvo vairāk zaudējumu, nekā izcīna uzvaras, un pamazām attālinās no sezonas mērķa - izslēgšanas spēlēm.

Turklāt komandu apvij runas par spožākās zvaigznes Karmelo Entonija nesaskaņām ar kluba prezidentu Filu Džeksonu, kurš līdz 23. februārim vēlas viņu aizmainīt uz citu vienību. Tāpat komandas intereses otrajā plānā ir saspēles vadītājam Derikam Rouzam, kuram vairāk par «Knicks» panākumiem rūp savas personīgās statistikas rādītāji.

«Vēsturisks un vienlaikus diezgan neticams brīdis Latvijas basketbolam. Mums jābūt lepniem un patiesi gandarītiem. Mēs bieži nespējam novērtēt latviešu sasniegumus, tomēr šis ir tas gadījums, kad ar visu sirdi esmu lepns par Latvijas basketbolu.

Grūti atbalstīt spēlē vienu vai otru, bet domāju, ka Sanantonio komandas basketbols izcīnīs uzvaru,» komentē «OlyBet» Latvijas Basketbola līgas (LBL) komandas «Barons kvartāls» galvenais treneris Mārtiņš Gulbis.

«Knicks» savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt Lenss Tomass, kamēr «Spurs» basketbolistiem jāiztiek bez pieredzējušā spāņa Pau Gasola.

Bertāns līdz šim piedalījies 45 spēlēs, kurās vidēji izcēlies ar 4,4 gūtiem punktiem. Viņš savācis 1,4 atlēkušās bumbas.

«Latvijas basketbolam šis ir nebijis notikums, un nākotnē mūs sagaida vairāk šādi dueļi. Manuprāt, uzvarēs Bertāns un «Spurs», tomēr, zinot, ka spēle notiek Ņujorkā, visādi var gadīties.

Ņujorkai pēdējā laikā ir daudz zaudējumu, tādēļ tā varētu būt motivētāka šai spēlei,» teica Jānis Blūms, «VEF Rīga» un ilggadējs Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis.

«Knicks» šī būs piektā mājas spēle pēc kārtas. Savukārt «Spurs» aizvadīs trešo no pieciem izbraukuma mačiem, spēlējot pret Austrumu konferences komandām. Pēdējo maču Sanantonio basketbolisti savā laukumā aizvadīja 4. februārī un «AT&T Center» atgriezīsies vien 1. martā.

21 gadu vecais Porziņģis šajā sezonā Ahilleja cīpslas savainojuma dēļ izlaida vairākas spēles. Laukumā viņš devies 47 spēlēs, kurās vidēji izcēlies ar gūtiem 18,5 punktiem, savāktām 7,1 atlēkušajām bumbām zem groziem un bloķējis 1,9 pretinieku metienus.

Turnīra tabulas Rietumu konferences kopvērtējumā «Spurs» ar 53 spēlēs izcīnītu 41 uzvaru ieņem stabilu otro pozīciju, aiz līgas līdervienības Goldensteitas «Warriors». Savukārt «Knicks» ar 55 mačos gūtiem 22 panākumiem ir 12. vietā Austrumu konferencē.

25. martā Porziņģis un viņa pārstāvētā komanda viesosies atbildes spēlē Sanantonio.