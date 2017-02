«VEF Rīga» ceturtajā ceturtdaļā salūst un zaudē Timmas pārstāvētajai «Zeņit»

Latvijas vicečempione basketbolā «VEF Rīga» svētdien VTB Vienotās līgas mačā savā laukumā ar 73:82 (25:22, 17:19, 16:19, 15:22) piekāpās latvieša Jāņa Timmas pārstāvētajai Krievijas komandai Sanktpēterburgas «Zeņit», kas izšķirošo pārsvaru ieguva ceturtajā ceturtdaļā.

«VEF Rīga» sastāvā savu rezultatīvāko maču VTB Vienotajā līgā aizvadīja Mārtiņš Meiers, kurš izcēlās ar 31 punktu un desmit atlēkušajām bumbām. Savukārt 17 punktus iemeta Jānis Blūms, kamēr deviņus punktus pievienoja Kristofers Ričardss.

Tikmēr «Zeņit» rindās 24 punktus sameta Sergejs Karasevs.

«VEF Rīga» šo maču sāka ļoti apņēmīgi, pirmo piecu minūšu laikā izvirzoties vadībā ar 15:6. Tomēr «Zeņit» vienība pakāpeniski ieguva spēles garšu un sāka rīdziniekiem dzīties pakaļ, taču Latvijas vicečempioni pirmo puslaiku noslēdza ar trīs punktu pārsvaru (25:22). Pirmā puslaika turpinājumā cīņa ritēja punkts punktā, bet pirmo reizi viesi vadībā izvirzījās otrās ceturtdaļas otrajā minūtē, kad divus punktus iemeta Kails Lendrijs.

Rīdzinieki no jauna vadību pārņēma nepilnas trīs minūtes līdz lielajam pārtraukumam, kad divus punktus ar sodu realizēja Meiers, kamēr «Zeņit» komandai bija radušās problēmas ar metienu precizitāti, turklāt pēc tam bumbu grozā no augšas pēc lieliskas Abdula Gedija piespēles trieca Meiers. Noslēdzošajos puslaika uzbrukumos rīdziniekiem nelielo pārsvaru izdevās noturēt.

Arī otrais puslaiks starp abām komandām aizritēja ļoti līdzvērtīgā un spraigā cīņā. Pēc veiksmīgiem trim Meiera uzbrukumiem rīdziniekiem vēl trešā ceturkšņa pirmajās minūtēs izdevās izvirzīties vadībā ar 50:44, tomēr ap to laiku laukumā pirmo reizi nāca Timma. Ar latvieti laukumā «Zeņit» spēle mainījās, turklāt viesiem izdevās gūt sešus punktus pēc kārtas un panākt neizšķirtu 50:50. Turpinājumā cīņa aizritēja punkts punktā, tomēr ceturtā ceturkšņa sākumā «VEF Rīga» bija zaudējuši spēles pavedienu, turklāt viens no lielākajiem vaininiekiem bija tieši Timma.

Pēc Lendrija diviem punktiem «Zeņit» vairāk nekā sešas minūtes līdz pamatlaika beigām pirmo reizi izvirzījās vadībā vismaz ar desmit punktiem (69:58). Noslēdzošajās minūtēs viesi no Sanktpēterburgas droši kontrolēja cīņas gaitu, neļaujot rīdziniekiem reāli iesaistīties cīņā par uzvaru.

Timma, kurš pirmajā puslaikā nemaz nespēlēja, šajā mačā laukumā pavadīja 15 minūtes un piecas sekundes, gūdams astoņus punktus. Latvietis grozā raidīja vienu no trim divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un trīs no četriem «sodiņiem».

Tāpat Timmas rēķinā viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divas piezīmes un pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas deva astoņus efektivitātes punktus. Latvijas basketbolista +/- rādītājs bija +16, un tas bija labākais «Zeņit» komandā.

Iepriekšējā mačā «VEF Rīga» pirms nedēļas ar 90:104 zaudēja Maskavas apgabala «Himki» komandai. Šajā spēlē problēmas radīja ne tikai aizsardzība, bet arī tas, ka rīdzinieki pēdējā laikā cīnās ar vīrusiem.

Tikmēr «Zeņit» pagājušajā nedēļā ar 84:56 pārspēja Minskas «Cmoki» komandu, bet trešdien ULEB Eiropas kausa mačā ar 90:66 pieveica Artūra Štālberga un Edmunda Valeiko trenēto «Ņižņij Novgorod». Šajā turnīrā «Zeņit» komandai nākamnedēļ gaidāma izšķirošā spēle par vietu izslēgšanas turnīrā.

Timma Sanktpēterburgas komandu pārstāv otro sezonu, bet pirms došanās uz «Zeņit» viņš bija tieši «VEF Rīga» komandas rindās. Latviešu uzbrucējs šajā sezonā ir viens no «Zeņit» līderiem, turklāt decembrī viņš tika iecelts par komandas kapteini.

Kopumā «Zeņit» sastāvā ir seši leģionāri, kuru vidū ir arī pērnā gada olimpiskais vicečempions Serbijas izlases sastāvā Stefans Markovičs.

Vienotās līgas līdere ar 14 uzvarām 15 spēlēs ir Maskavas CSKA. «Zeņit» ar 12 panākumiem ir trešajā vietā, bet «VEF Rīga» ar septiņām uzvarām 14 mačos ir stabilā sestajā pozīcijā.

Līdz aprīļa vidum seši no astoņiem «VEF Rīga» Vienotās līgas mačiem notiks savā laukumā, turklāt divas izbraukuma spēles būs pret netālajām Minskas un Tallinas komandām.

«VEF Rīga» klubs Vienotās līgas sacensībās piedalās jau astoto sezonu pēc kārtas.

Šajā Vienotās līgas sezonā startē 13 komandas, ieskaitot arī jaunpienācēju Permas «Parma». Savukārt starpsezonā no dalības turnīrā nolēma atteikties Čehijas klubs Nimburkas ČEZ, Loimā «Nilan Bisons» no Somijas un Gruzijas vienība Tbilisi «Vita».

Zīmīgi, ka tikai pirmajās divās sezonās Vienotajā līgā bija mazāks dalībnieču skaits - astoņas un 12 komandas.

