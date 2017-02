Noskaties: Pīrss, ovāciju pavadīts, atvadās no Bostonas

Foto: AP/LETA

Pieredzējušais Pols Pīrss svētdien aizvadīja savas karjeras pēdējo spēli Bostonā, kur viņš ilgus gadus pārstāvēja vietējo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu «Celtics», būdams viens no tās līderiem. Pašreizējo Losandželosas «Clippers» uzbrucēju Bostonā uzņēma īpaši. Savus vienīgos punktus, kad vairs nekas neizšķīrās (ar 107:102 uzvarēja mājinieki), viņš iemeta pašā mača izskaņā no tālmetiena līnijas, un klātesošie skatītāji «TD Garden» arēnā pretinieku komandā spēlējošajam Pīrsam uzgavilēja. 39 gadus vecais uzbrucējs, kas «Celtics» pārstāvēja no 1998. līdz 2013. gadam, pēc šīs sezonas liks punktu profesionālā sportista gaitām.