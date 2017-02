Vai tiešām «Knicks» pametīs tās lielākā zvaigzne Entonijs?

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas «Knicks» sāktās pārrunas ar citām līgas komandām nozīmē acīmredzamu vēlmi aizmainīt savu līderi Karmelo Entoniju un uzticēt kluba nākotni latviešu uzbrucējam Kristapam Porziņģim. «Triobet» bukmeikeri gan atgādina, ka Entonijam ir veto izmantošanas iespēja jebkuram darījumam, un viņa palikšana Ņujorkā, par spīti visam, ir ticamākais scenārijs.

Porziņģa sekmīgā ienākšana NBA notika ar Entonija palīdzību «Knicks» sastāvā. ASV basketbola superzvaigzne savas karjeras pirmajā pusē bija slavens ar savu sarežģīto raksturu, kuram komandas spēle nebija prioritāšu augšgalā. Taču Porziņģa debijas sezonā un arī šogad Entonijs nav centies aizēnot plaukstošo Latvijas talantu, gluži otrādi, daudzās epizodēs Entonijs uzņēmās atbildību par kopējām neveiksmēm un publiski aizstāvēja jaunos spēlētājus. Porziņģis ASV medijiem skaidri izteicies, ka nevēlas, lai Entonijs atstātu komandu, taču «Knicks» vadībai, izskatās, ir citas vēlmes.



Ar slaveno Filu Džeksonu priekšgalā «Knicks» sākusi sarunas ar citām NBA komandām par iespējamo Entonija aizmainīšanu. Laiki, kad Entonijs bija pirmā līmeņa superzvaigzne un komandas pēc viņa stājās rindās, ir pagājuši, un neviens vairs nav gatavs maiņas darījumā pret 32 gadus veco Entoniju atdot savus līderus. Taču interesi par viņa pakalpojumiem izrādījušas vairākas NBA elites komandas.



Šobrīd visreālākais variants ir Losandželosas «Clippers». Iespēja, ka Entonijs jau šosezon, līdz transfēru loga beigām 23. februārī, pārcelsies uz Losandželosas komandu, novērtēta ar koeficientu 4,50. Daudzkārt tiek piesaukts arī pašreizējās NBA čempiones Klīvlendas «Cavaliers» variants, ko «Triobet» uzskata par mazāk ticamu (koeficients 7,00). Jāņem vērā, ka abās piesauktajās komandās spēlē tuvi Entonija draugi, kas reizē ir arī vieni no pasaules labākajiem basketbolistiem, - Kriss Pols un Lebrons Džeimss.



Gan Klīvlendai, gan «Clippers» jau tā ir pārpildīts atļautais algu ierobežojums, kamēr Entonija līgums maiņas gadījumā automātiski pieaugtu līdz 29 miljoniem dolāru. Tas nozīmē, ka pret Entoniju maiņā jādod spēlētāji, kuru līgumi veido tādu pašu summu, taču ne Klīvlenda, ne «Clippers» nav noskaņota atdot kādu no saviem līderiem. Ļoti iespējams, ka darījumā tiks iesaistīta trešā vai pat arī ceturtā komanda, kas palīdzēs «Knicks» izpildīt NBA stingros maiņas nosacījumus.



Ņujorkai daudz vairāk principā varētu piedāvāt Bostonas «Celtics», kas jau ilgāku laiku vēlas tāda tipa spēlētāju kā Entoniju. Vasarā, piemēram, «Celtics» ļoti aktīvi centās pierunāt pievienoties Kevinu Durantu. Bostonieši gan pagaidām nekādās pārrunās neiesaistās, taču «Knicks» nav atmetusi cerības iegūt Bostonas uzbrucēju Džo Krauderu un parocīgās drafta izvēles. Iespēja, ka Entonijs nokļūst Bostonā, novērtēta ar koeficientu 13,00. Vēl iepriekš tika ziņots arī par «Thunder» interesi salikt Entoniju savā sastāvā kopā ar Raselu Vestbruku, taču tas gan ir praktiski nerealizējams variants, tādēļ bukmeikeri šādai iespējai piešķīruši koeficientu 23,00.



Visiem iespējamajiem maiņas variantiem klāt jāliek piebilde «ja Entonijs piekritīs». Viņš savā līgumā panāca īpaša punkta ierakstīšanu, kas ļauj viņam vienpersoniski bloķēt jebkuru maiņas darījumu, kurā viņš iesaistīts. Tas ieliek visus trumpjus viņa rokās, bet «Knicks» vadībai arī sūdzēties nav pamata - galu galā viņi paši Entonijam šos trumpjus iedeva. Entonijam Ņujorka ir dzimtā pilsēta, kuru viņš noteikti nevēlas atstāt, taču atklāts «Knicks» vadības spiediens un iespēja spēlēt čempionu komandā var palīdzēt viņam pārdomāt. Viņa palikšana komandā vismaz līdz vasarai šobrīd ir ticamākais scenārijs.



Entonija palikšana komandā basketbola ziņā noteikti būs izdevīga Porziņģim, kurš varēs turpināt attīstīt savas prasmes un uzņemties arvien lielāku pienākumu loku, kamēr Entonijs paliks komandas līderis, no kura pieprasa atbildību par visas komandas sniegumu. Jautājums tikai - cik daudz Entonijs būs gatavs palīdzēt komandai, kuras vadība atklāti izrādīja viņam neuzticību?

