Porziņgis ļoti tuvu «double-double»; «Knicks» kapitulē «Lakers»

Latvijas basketbola spīdeklis Kristaps Porziņģis pirmdien guva 16 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas zem groziem, taču viņa pārstāvētā Ņujorkas «Knicks» komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē cieta bezierunu zaudējumu vienai no vājākajām Rietumu konferences komandām Losandželosas «Lakers».

Ņujorkas klubs zaudēja ar 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24), piedzīvojot ceturto neveiksmi pēdējos piecos mačos, kamēr «Lakers» vīriem viesos šī bija pirmā uzvara pēc 12 zaudētām cīņām. Tāpat «Lakers» pārtrauca piecu zaudējumu sēriju savstarpējos mačos ar «Knicks», bet pēdējo reizi Ņujorkas «Madison Square Garden» arēnā viņi bija uzvarējuši pirms sešiem gadiem.

Spēles gaitā laukuma saimnieki nokļuva iedzinējos ar 27 punktiem un tikai mača beigās samazināja starpību, tomēr apdraudēt Losandželosas kluba panākumu nespēja, ņujorkiešiem aizvadot ļoti blāvu spēli.

Porziņģis spēlēja 32 minūtes un 49 sekundes, kas bija otrs lielākais laiks komandā. Viņš uzbruka ar zemu metienu precizitāti, jo no spēles trāpīja vien piecus no 14 metieniem, iemetot četrus no deviņiem divpunktu metieniem un vienu no pieciem tālmetieniem. Latvietis arī realizēja piecus no septiņiem «sodiņiem», izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja divas piezīmes. Savukārt +/- rādītājs viņam bija -17, kas bija otrs sliktākais mājinieku rindās.

Pagalam neveiksmīgs Porziņģim bija pirmais puslaiks, kurā viņš guva tikai vienu punktu, no spēles aizmetot garām visus sešus metienus.

«Knicks» komandā, kurai traumas dēļ nevarēja palīdzēt centrs Žoakims Noā, rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Karmelo Entonijs, kamēr 16 punktus pievienoja Brendons Dženingss, bet Villijs Ernangomess guva astoņus punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas. Savukārt uzvarētājiem Lū Viljamss guva 22, bet Niks Jangs 17 punktus.

Spēles sākumā Porziņģis nobloķēja pretinieku metienu, bet «Knicks» tobrīd panāca 4:0 savā labā, taču tas bija arī vienīgais brīdis spēlē, kad mājinieki atradās vadībā. Pēc tam iniciatīvu pārņēma «Lakers» un jau pēc nepilnām septiņām nospēlētām minūtēm viesi bija priekšā ar 20:8. Porziņģim nesekmējās ar realizāciju, aizmetot garām arī no groza apakšas, savukārt trīs minūtes pirms ievada ceturtdaļas beigām viņš tika nomainīts.

Laukumā latvietis atgriezās otrās ceturtdaļas sākumā, taču «Knicks» ļoti vāji spēlēja aizsardzībā, ļaujot pretiniekiem arvien atrauties, panākot 53:28, bet pēc puslaika esot priekšā ar rezultātu 61:45.

Krietni produktīvāk Porziņģis darbojās pēc pārtraukuma, taču «Knicks» komandai joprojām nebija nekādu pretargumentu «Lakers» ātrajam basketbolam, tāpēc piecas minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām mājiniekiem jau bija 27 punktu deficīts (56:83).

Mača pēdējā nogrieznī, kas sākās ar Porziņģa «slam-dunk» pēc labas Dženingsa piespēles, «Knicks» starpību samazināja, tomēr tuvāk par 14 punktiem (99:113) nespēja tikt un mača noslēgums bija tikai formalitāte.

Zīmīgi, ka mača beigās lielākās ovācijas no «Knicks» faniem saņēma «Lakers» pieredzējušais spēlētājs Meta Pasaules Miers (angļu valodā - Metta World Peace), kurš nospēlēja pēdējās divas minūtes un guva divus punktus. Meta Pasaules Miers, kuru savulaik visi pazina kā Ronu Ārtestu, 2013./2014.sezonā pārstāvēja tieši Ņujorkas «Knicks» rindas.

Viens no «Knicks» zaudējuma iemesliem bija cīņa par atlēkušajām bumbām, jo «Lakers» šā rādītājā bija pārāki ar 55:40, piedevām 20 bumbas tika iegūtas pie pretinieku groza, ļaujot izmantot otrās iespējas gūt punktus.

Šoreiz Porziņģim tieši viena atlēkušā bumba pietrūka, lai otro reizi šogad tiktu pie «double-double». Kopš gadu mijas viņam tas izdevies reizi, kad pirms nedēļas mačā pret Bruklinas «Nets» (95:90) latvietis sameta 19 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas.

Ar 22 panākumiem 53 spēlēs «Knicks» komanda joprojām ir Austrumu konferences 11.pozīcijā. Astotajā pozīcijā esošajai Detroitas «Pistons» komandai ir 24 uzvaras 52 spēlēs.

Savukārt «Lakers» ar 18 uzvarām 54 spēlēs ir Rietumu konferences pirmspēdējā vietā 15 komandu konkurencē.

Nākamo maču «Knicks» aizvadīs trešdien savā laukumā pret Losandželosas «Clippers», bet pēc tam sekos vēl divi mači savu skatītāju priekšā, no kuriem noslēdzošais būs svētdien pret Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio «Spurs».

