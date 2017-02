Noskaties: ASV vidusskolu zvaigzne spēlē gūst 92 punktus

Lamelo Bols (LaMelo Ball) ir jaunais basketbolists, par kuru, iespējams, nākotnē vēl dzirdēsiet. Viņš ir 15 gadus vecs vidusskolnieks, kurš jau tagad nonācis Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) skautu redzes lokā. Vidusskolu čempionāta mačā ar «Los Osos» viņš izcēlās ar gūtiem 92 punktiem, palīdzot «Chino Hills» komandai ar 146:123 svinēt uzvaru.

Lamelo Bols guva 29 punktus pirmajā puslaikā, bet otrais pagāja viena spēlētāja zīmē. Ceturtajā ceturdaļā jaunais talants astoņu minūšu laikā pretinieku grozā sameta 41 punktu!

Reklāma

Viņš realizēja 30 no izpildītajiem 39 divpunktu metieniem, septiņus no 22 tālmetieniem un 11 no 14 soda metieniem. Tāpat Bola kontā piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.

«Chino Hills» komanda bija izcīnījusi 60 uzvaras pēc kārtas. Pagājušajā sestdienā šīs vienības panākumu sēriju pārtrauca «Oak Hill Academy», pret kuru Bols guva 36 punktus.

Viņš ir jaunākais brālis UCLA koledžas komandas zvaigznei Lonzo Bolam, kuram NBA apskatnieki šā gada draftā paredz ļoti augstu numuru.

Lamelo un Lonzo ir vēl viens brālis, kurš arī spēlē «Chino Hills». Liandželo Bols ir viens no šīs komandas līderiem. Parasti tieši viņš ir vienības rezultatīvākais spēlētājs, bet nu palicis malā, jo dziedē potītes savainojumu.

Liandželo vienā no mačiem šajā sezonā guva 72 punktus.

Saistītie raksti