Freimanim 16 punkti «Muratbey» zaudētā FIBA Eiropas kausa astotdaļfināla pirmajā spēlē

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis trešdien guva 16 punktus, taču tas neglāba Turcijas vienību Ušakas «Muratbey» no zaudējuma Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa astotdaļfināla pirmajā spēlē.

«Muratbey» viesos ar 72:82 (15:25, 20:11, 21:21, 16:25) atzina Rumānijas kluba Oradeas CSM CSU pārākumu.

Freimanis spēlēja 30 minūtes un 48 sekundes, trāpot piecus no 12 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem "sodiņiem. Tāpat latvietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja vienu piezīmi, kas viņam deva desmit efektivitātes rādītāja punktus.

Pēc pirmās ceturtdaļas «Muratbey» zaudēja ar desmit punktiem (15:25), tomēr turpinājumā atspēlējās un pēc puslaika Ušakas vienības deficīts bija sarucis līdz 35:36. Arī pēc trešā spēles nogriežņa «Muratbey» bija -1 (56:57), taču pēdējās desmit minūtēs krietni labāki bija mājinieki, pirms atbildes spēles iegūstot desmit punktu handikapu.

Viesiem 16 punktus šajā mačā guva arī D'Endželo Herisons, bet CSM CSU komandā ar 25 punktiem izcēlās Muhameds Pasaličs.

Atbildes spēle 22.februārī notiks Ušakas komandas mājvietā, bet ceturtdaļfinālā iekļūs komanda, kas uzvarēs divu maču summā.

Vēlāk trešdien pirmo astotdaļfināla spēli aizvadīs arī Ojārs Siliņš un Vācijas klubs Bonnas «Telekom Baskets», kas uzņems Somijas klubu Joensū «Kataja Basket».

LETA jau ziņoja, ka Freimanis un «Muratbey» šosezon spēlēja FIBA Čempionu līgā, taču šajā turnīrā neiekļuva izslēgšanas spēlēs, taču kā viena no astoņām labākajām Čempionu līgas neveiksminiecēm, ieguva iespēju piedalīties FIBA Eiropas kausa izslēgšanas spēlēs.

«Muratbey» Čempionu līgas C apakšgrupā, kurā spēlēja arī «Ventspils» komanda, ieņēma sesto vietu, kamēr kurzemnieki bija vienu pozīciju augstāk, garantējot sev vietu šī turnīra izslēgšanas spēlēs.

Arī Oradeas komanda spēlēja Čempionu līgā, ieņemot sesto vietu B apakšgrupā.

Tikmēr Siliņš un «Telekom Baskets» veiksmīgi pārvarēja divas FIBA Eiropas kausa grupu kārtas, nodrošinot sev vietu Eiropas kausa «play-off». Otrajā apakšgrupu kārtā Vācijas klubs izcīnīja piecas uzvaras sešās spēlēs, aiz sevis atstājot Lietuvas vienību «Prienu-Birstono».

Savukārt Somijas klubs no Joensū spēlēja FIBA Čempionu līgā, kur B apakšgrupā palika septītajā vietā, tomēr tika starp tām astoņām komandām, kuras pārcēlās uz FIBA Eiropas kausa izslēgšanas spēlēm.

FIBA Eiropas kausa otrajā kārtā piedalījās arī Latvijas basketbolistu Ernesta Kalves, Dāvja Lejasmeiera un latviešu izcelsmes amerikāņa Endrjū Šmita pārstāvētie klubi, taču viņi izslēgšanas spēlēs neiekļuva.

FIBA Eiropas kausa izslēgšanas spēlēs katrā kārtā uzvarētāji tiks noteikti divu spēļu summā.

FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā posmā 37 komandas bija sadalītas desmit apakšgrupās. 24 labākās vienības sasniedza otro posmu, kurā bija sadalītas sešās grupās pa četrām katrā. Pēc divu apļu spēlēm astotdaļfinālu sasniedza katras grupas uzvarētāja un divas labākās otro vietu ieguvējas, kur tām pievienojās astoņas FIBA Čempionu līgas izslēgšanas turnīru nesasniegušās komandas.

