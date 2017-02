Porziņģa 27 punkti neglābj «Knicks» no vēl viena dramatiska zaudējuma

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien iemeta 27 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas «Knicks» komanda savā laukumā ar 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31) piekāpās Losandželosas «Clippers» komandai.

«Knicks» vienība piedzīvoja zaudējumu pašā dueļa izskaņā, jo Porziņģis ar diviem «slam dunk» pēc kārtas divas minūtes līdz beigām izvirzīja mājiniekus vadībā ar 111:109, taču pēc tam «Clippers» basketbolisti īsā laikā guva septiņus punktus pēc kārtas, veicot izšķirošo izrāvienu panākuma gūšanai.

Tik rezultatīvu maču Porziņģis nebija aizvadījis kopš decembra vidus, kad duelī pret Fīniksas «Suns» sameta 34 punktus.

Ņujorkas komandai šis ir trešais zaudējums pēc kārtas un piektais pēdējo sešu maču laikā.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 27 minūtes, kuru laikā iemeta sešus no 12 divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un trīs no četriem «sodiņiem».

Tāpat latvieša rēķinā sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, viena kļūda un piecas piezīmes.

«Knicks» rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Karmelo Entonijs, savukārt ar 20 punktiem vēl atzīmējās Deriks Rouzs, kuram arī astoņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt «Clippers» sastāvā 32 punktus iemeta Bleiks Grifins, kamēr 28 punktus un 15 atlēkušās bumbas pievienoja Deandrē Džordans.

Porziņģis aizvadīja lielisku pirmo puslaiku, kura laikā guva 17 punktus. Jau ar pašu spēles sākumu latvietis tika pie teikšanas uzbrukumā, lai gan pāris metieni lidoja arī grozam secen, turklāt tāds bija pats pirmais raidījums. Vienā no nākamajiem uzbrukumiem Latvijas basketbolists gan reabilitējās, iemezdams divpunktnieku, turklāt pēc tam viņš izcēlās divos uzbrukumos pēc kārtas, jo grozā raidīja skaistu pustālo metienu un trīspunktnieku.

Pirmā ceturkšņa turpinājumā Porziņģis iemeta arī divus no diviem «sodiņiem», kā arī vienu pustālo, tādējādi turpinot savu lielisko spēles sākumu. Pagājušā gada Latvijas labākais basketbolists bija ļoti aktīvs, kamēr abas komandas aizvadīja rezultatīvu pirmo ceturtdaļu, tai noslēdzoties ar neizšķirtu 36:36.

Otrajā ceturtdaļā latvietis iemeta vēl divus trīspunktniekus un kopumā pirmajā puslaikā bija izcēlies ar 17 punktiem, kamēr komandas turpināja cīnīties ļoti līdzvērtīgi, mājiniekiem «Knicks» lielajā pārtraukumā dodoties ar viena punkta deficītu (67:68).

Otro puslaiku Porziņģis sāka ar vēl vienu realizētu pustālo metienu, taču viņš bija iedzīvojies piezīmju problēmā, jo neilgi pēc tam viņš jau ceturto reizi šajā mačā pārkāpa noteikumus. Tāpēc jau pēc nepilnām četrām spēlētām minūtēm otrajā puslaikā latvietis tika nomainīts un laukumā atgriezās vien līdz ar ceturtā ceturkšņa sākumu. Līdz tam vienības turpināja spēlēt līdzvērtīgi, lai gan Ņujorkas komanda bija ieguvusi dažu punktu pārsvaru.

Atgriežoties laukumā līdz ar ceturtā ceturkšņa sākumu, Porziņģis iemeta savu ceturto trīspunktnieku, tomēr jau atkal tika pie piezīmes un pēc spēlētas pusotras minūtes atkal atgriezās uz rezervistu soliņa. Pateicoties Latvijas basketbolista tālmetienam, «Knicks» izvirzījās vadībā ar 98:88.

Porziņģis laukumā atgriezās četras minūtes un desmit sekundes pirms pamatlaika beigām, bet «Clippers» savā uzbrukumā uzreiz pēc tam iemeta trīspunktnieku un panāca neizšķirtu 107:107. Latvietim neizdevās trāpīt tālmetienu, kamēr pēcāk Džordans ar divu punktu guvumu pēc ilgāka pārtraukuma izvirzīja vadībā viesus no Losandželosas. Turpinājumā latvietis ar diviem bumbas triecieniem no augšas jau atkal vadībā izvirzīja «Knicks» komandu.

Tomēr pāris turpmākās epizodes «Knicks» basketbolistiem nebija veiksmīgas, jo «Clippers» ļoti īsā laikā iemeta septiņus punktus pēc kārtas un panāca jau 116:111, kad līdz pamatlaika beigām bija atlikušas 55 sekundes. Lai gan pēc precīza Entonija tālmetiena mājinieki pietuvojās līdz diviem punktiem, Džordans atbildēja ar precīzu caurgājienu.

Kad līdz pamatlaika beigām bija atlikušas 20,9 sekundes, Porziņģis iemeta vienu no diviem «sodiņiem», panākdams 115:118. Uzreiz pēc tam Ņujorkas komandas basketbolisti pārkāpa noteikumus pret Džordanu, kurš grozam secen raidīja abus soda metienus, taču sekojošajā uzbrukumā Entonijs netrāpīja nedaudz sasteigtu trīspunktnieku.

Pēc tam Grifins grozā raidīja vienu no diviem «sodiņiem», kas arī bija noslēdzošais punkts šajā cīņā.

Ar 22 panākumiem 54 spēlēs «Knicks» komanda ir Austrumu konferences 12.pozīcijā. Astotajā pozīcijā esošajai Detroitas «Pistons» komandai ir 25 uzvaras 53 cīņās.

Tikmēr Losandželosas «Clippers» ar 32 panākumiem 53 mačos ir Rietumu konferences piektajā vietā.

Nākamo maču «Knicks» aizvadīs piektdien, kad uzņems Denveras «Nuggets», bet mājas spēļu sērija tiks noslēgta svētdien, kad plkst.22.30 pēc Latvijas laika būs jātiekas ar Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio «Spurs».

Pirms tam trešdien Bertāns trešdien guva deviņus punktus, kamēr viņa pārstāvētā «Spurs» komanda viesos ar 111:103 (29:23, 29:28, 24:24, 29:28) pārspēja pēdējā laikā ne pārāk sekmīgi spēlējošo Filadelfijas «76ers».

«Spurs» ar 40 uzvarām 52 spēlēs ieņem otro vietu Rietumu konferencē, bet «76ers» ar 18 panākumiem 52 mačos ir 14.pozīcijā Austrumu konferencē.

