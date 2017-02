Šajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonā uz Kristapa Porziņģa pārstāvēto komandu Ņujorkas «Knicks» tika liktas lielākas cerības nekā pērn, portālam «NYPost.com» atklāja latvietis.

Džefa Hornačeka vadītā komanda šosezon 54 spēlēs tikusi pie 22 uzvarām. Pērn pēc tikpat mačos izcīnītām 23 uzvarām no galvenā trenera amata tika atstādināts Deriks Fišers.

«Ir smagi! Visi cenšamies darīt, cik spējam, bet tas nestrādā. Protams, šosezon uz mums tika liktas lielākas cerības,» portāls citē Porziņģi.

Kā atzīmē latvietis, šosezon situācija ir tāda pati, bet viņa sajūtas ir citādākas.

«Fišera atlaišana man bija liels šoks. Ticēju, ka strādājam uz kādu mērķi, un, lai gan zaudējam, pamazām virzāmies uz priekšu. Šosezon uzvaru skaits ir līdzīgs un turnīra tabulā esam turpat, bet mums nevajadzētu daudz uztraukties par to, kas notiks. Kā basketbolistam man vajadzētu koncentrēties uz savu darbu laukumā un snieguma uzlabošanu dienu no dienas, nevis par to, kas notiek ārpusē,» skaidroja liepājnieks.

Iepriekšējā mačā Porziņgis iemeta 27 punktus, bet «Knicks» ar 115:119 piekāpās Losandželosas «Clippers» vienībai. Latvietis bija rezultatīvs pirmajā ceturtdaļā, kurā iemeta 11 punktus.

«Tiku pareizi iesaistīts spēlē. Iekļāvos ritmā un varēju iemest dažus metienus. Komandas biedri mani atrada, un uzbrukumā jutos komfortabli,» atcerējās latvietis.

«Knicks» ar 22 uzvarām 54 mačos ieņem 12. vietu Austrumu konferencē.

«Kā basketbolistiem mums ir jākļūst labākiem. Mums jāatrod risinājums, jo nav patīkami, ka varam ko sasniegt, bet līdz tam netiekam. Cenšos saglabāt optimismu un koncentrēties uz to, kā uzlabot savu spēli. Ja tas izdosies, tad viss notiks pats par sevi,» stāstīja Latvijas basketbolists.

Porziņģis šosezon 46 spēlēs vidēji iemetis 18,6 punktus, izcīnījis 7,2 atlēkušās bumbas un bloķējis 1,9 metienus.

Nākamo maču «Knicks» aizvadīs piektdien, kad savā laukumā uzņems Denveras «Nuggets». Savukārt svētdien «Knicks» «Madison Square Garden» arēnā uzņems Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio «Spurs». Mačs, kurā pirmo reizi NBA vēsturē laukumā tiksies divi latvieši, sāksies plkst.22.30 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs vērot kanālā «Best4Sport TV».

