Porziņģis ar 24 punktiem izceļas NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 24 punktus un kaldināja Pasaules izlases uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Uzlecošo zvaigžņu mačā, kas Ņūorleānā norisinājās Visu zvaigžņu spēles ietvaros.

Pasaules komanda šajā mačā, kas tika aizvadīts divos puslaikos, ar rezultātu 151:140 (77:66) pārspēja ASV izlasi.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 33 minūtes, kuru laikā izcēlās ar 24 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām. Latviešu basketbolists šajā cīņā atzīmējās ar vairākiem bumbas triecieniem grozā no augšas, bet kopumā mērķi sasniedza desmit no viņa 11 divpunktniekiem, viens no pieciem tālmetieniem un viens no četriem «sodiņiem».

Tāpat latvieša rēķinā divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda un divas piezīmes.

Pasaules komandas rindās ar 36 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Džamals Marejs, kurš tika nosaukts par šī mača vērtīgāko basketbolistu. Šis basketbolists grozā raidīja deviņus no 14 trīspunktniekiem.

Savukārt Porziņģa komandas biedrs Ņujorkas «Knicks» komandā, spānis Villijs Ernangomess piektdien laukumā pavadītajās 15 minūtēs iemeta divus punktus.

ASV izlases sastāvā rezultatīvākais ar 33 punktiem bija Frenks Kaminskis (iemesti deviņi no 13 tālmetieniem), kamēr 24 punktus un 11 atlēkušās bumbas pievienoja Karls Entonijs Taunss.

Porziņģis šajā mača devās Pasaules izlases sākumsastāvā, bet pirmajā puslaikā starp abām komandām bija vēl līdzvērtīga cīņa. Tiesa, spēles otrās daļas laikā Pasaules komandas pārsvars vienubrīd sasniedza 20 punktus. Cīņas noslēgumā ASV izlase tā arī neatjaunoja intrigu.

NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē Porziņģis piedalījās jau pērn, kad guva 30 punktus, bet Pasaules komanda zaudēja ar 154:157. Nākamgad viņš šajā mačā vairs nevarēs piedalīties.

Latvietim šī nedēļas nogale vēl nav beigusies, jo viņš sestdien piedalīsies meistarības konkursā, kamēr NBA Visu zvaigžņu spēle notiks svētdien.

Pērn NBA Visu zvaigžņu spēlē Rietumu konference ar 196:173 uzveica Austrumus.

Porziņģis šosezon 49 spēlēs vidēji iemetis 18,3 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu.

