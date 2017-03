Peinera 19 punkti kaldina PAOK uzvaru Grieķijas čempionāta mačā

Latvijas basketbolists Žanis Peiners sestdien iemeta 19 punktus Grieķijas čempionāta mačā un palīdzēja viņa pārstāvētajai Saloniku PAOK komandai savā laukumā ar 97:86 (24:26, 19:17, 26:21, 28:22) pieveikt Trikalas «Aries» vienību.

Peiners šajā mačā laukumā pavadīja 33 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā iemeta piecus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no sešiem trīspunktniekiem un trīs no pieciem «sodiņiem». Tāpat Latvijas basketbolista rēķinā četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, viena kļūda, divas piezīmes un četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

PAOK rindās rezultatīvākie ar 20 gūtiem punktiem bija Teds Makfedens un Kīts Klentons, kuram arī deviņas atlēkušās bumbas.

Reklāma

Grieķijas čempionāta vadībā ar 18 uzvarām 19 spēlēs ir ULEB Eirolīgas komandas Pireju «Olympiacos» un Atēnu «Panathinaikos Superfoods». Tikmēr PAOK vienība ar 11 panākumiem 20 dueļos atrodas piektajā pozīcijā.

PAOK komanda pagājušajā sezonā Grieķijas čempionātā izcīnīja piekto vietu regulārajā turnīrā, bet «play-off» piedzīvoja zaudējumu ceturtdaļfinālā. Sezonu ilgu līgumu ar Peineru vienība noslēdza pērn jūlijā, bet nesen aģentūrai LETA atklāja, ka jau norisinās sarunas par līguma pagarināšanu.

Saistītie raksti