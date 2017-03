Avots: Hornačeks saglabās «Knicks» galvenā trenera amatu

Lai arī Kristapa Porziņģa pārstāvētās Ņujorkas «Knicks» komandas sniegums šajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonā vērtējams kā vājš, vienības galvenais treneris Džefs Hornačeks savu amatu saglabās, atsaucoties uz avotu līgā, vēsta «The New York Post».

«Knicks» prezidenta Fila Džeksona plānos neietilpst galvenā trenera nomaiņa. Trīs gadu laikā, kopš viņš ir kluba prezidents, Džeksons strādājis ar četriem galvenajiem treneriem. Neviens no viņiem Ņujorkas komandu nav aizvedis līdz izslēgšanas turnīram.

Ņujorkas «Knicks» ir viens no turīgākajiem klubiem NBA.

«The New York Post» raksta, ka šajā vasarā galvenā trenera maiņa nenotiks.

Hornačeks ir atteicies no hibrīduzbrukuma taktikas, priekšroku dodot Džeksona iecienītajam «trijstūrveida uzbrukumam», ar kura lietošanu neesot apmierināts komandas līderis Karmelo Entonijs, jo viņam tajā esot mazāka loma nekā iepriekš. Tikmēr Porziņģis taktisko shēmu maiņu nodēvējis par sajukumu.

Dereks Fišers, kurš no «Knicks» galvenā trenera amata tika atstādināts 2016. gada februārī, zaudējis vietu pie komandas stūres ne tik daudz neveiksmīgajam sniegumam, cik neesot pakļāvies Džeksona rekomendācijām. Viņu starpā bijusi komunikācijas plaisa.

Džeksons pēdējo nedēļu laikā biežāk iesaistījies «Knicks» treniņu procesā. Viņš strādājis ar aizsargiem, vadot «trijstūrveida uzbrukuma» taktiskās nodarbības. Šajā nedēļā kluba prezidents treniņos aktīvi komunicējis ar Kurtu Rembisu, kam ir uzticēta Ņujorkas vienības aizsardzība.

«Ikviens no spēlētājiem, katrs treneris, ikviens no kluba pārstāvjiem ir atbildīgs par pašreizējo situāciju,» sacīja Hornačeks. «Mēs visi kopā. Ne par ko citu nevar būt ne runa. Mēs cenšamies no tā izkļūt.»

Saskaņā ar izdevuma «New York Daily News» rīcībā esošo informāciju «Knicks» spēlētāji, tostarp Porziņģis, Hornačeku vairs neuztverot nopietni. Pagājušajā nedēļā, pēc «Knicks» vienības zaudējuma 93:104 Milvoki «Bucks», komandas sapulci, kurā uzstājies Hornačeks, ignorējis Entonijs un nav piedalījies.

«Knicks» komanda 14 mačus līdz regulārā čempionāta beigām atrodas sešu uzvaru attālumā no izslēgšanas spēļu zonas Austrumu konferencē. Tā ar 27 uzvarām un 41 zaudējumu ir 12. vietā savā konferencē un, visticamāk, vairs neiesaistīsies cīņā par iekļūšanu spēcīgāko astoņu komandu skaitā.

Hornačeks «Knicks» komandas vadības grožus pārņēma pirms šīs sezonas. Tika nokomplektēts talantīgs sastāvs, kam paredzēja stabilu vietu izslēgšanas mačos.

