Bijušais «VEF Rīga» galvenais treneris Butauts apstiprināts par Lietuvas U-20 izlases vadītāju

Bijušais «VEF Rīga» galvenais treneris Ramūns Butauts, kurš savulaik strādāja arī ar «ASK Rīga» vienību, kļuvis par Lietuvas U-20 izlases galveno treneri, vēsta Lietuvas Basketbola federācija (LKF).

Butauts pirmo reizi Latvijā strādāja no 2005. līdz 2008.gadam, kad vadīja «ASK Rīgu», reizi kļūstot par Latvijas čempionu. Savukārt pēc tam viņš no 2011. līdz 2014.gadam atradās pie «VEF Rīga» stūres, trīs reizes komandu aizvedot līdz valsts čempionu titulam, amatu atstājot pēc 2013./2014.gada sezonas. Tiesa, šķiršanās nenotika mierīgi, jo Butauts vērsās tiesā pret «VEF Rīgu», pieprasot visa atalgojuma samaksu. Pērn Sporta arbitrāžas tiesas lēma par labu lietuvietim, piedzenot no Latvijas kluba 41 000 eiro.

Butauts joprojām ir vienīgais ārzemju treneris, kam izdevies aizvest savu komandu līdz Latvijas čempionu titulam, paveicot to gan ar «ASK Rīga», gan «VEF Rīga».

Pēc «VEF Rīga» atstāšanas Butauts pieņēma Kazahstānas kluba «Astana» darba piedāvājumu, bet pēc iepriekšējās sezonas «Astana» no Butauta pakalpojumiem atteicās un līdz šim viņš bija bez darba.

Butautam šī būs atgriešanās arī pie Lietuvas U-20 izlases stūres, kuru viņš savulaik 2004.gadā aizveda līdz Eiropas junioru čempionāta bronzas medaļām. Savukārt no 2007. līdz 2009.gadam viņš trenēja Lietuvas nacionālo izlasi, izcīnot 2007.gada Eiropas čempionāta bronzas medaļas, taču divus gadus vēlāk, pēc neveiksmīga starta nākamajā Vecā kontinenta finālturnīrā, amatu zaudējot.

Savas karjeras laikā Butauts vadījis arī Lietuvas klubus Kauņas «Žalgiris» un «Šiauliai», kā arī Ukrainas vienību «Doņeck».

Lietuvas U-20 izlases basketbolisti pērn Eiropas čempionātā izcīnīja sudraba medaļas, bet komandu vadīja bijušais valstsvienības spēlētājs Toms Masjulis, kurš tagad iecelts Lietuvas studentu izlases galvenā trenera amatā.

Tikmēr par Lietuvas meiteņu U-20 izlases galveno treneri apstiprināta savulaik slavenā lietuviešu basketboliste Jurgita Štreimikīte-Virbickiene, kura 1997.gadā kļuva par Eiropas čempioni, kā arī ir spēlējusi Sieviešu Nacionālajā basketbola līgā (WNBA).

